Schalke 04: Ultras platzt endgültig der Kragen – „Lasst die Scheiße sein!“

Aufregung bei den Ultras des FC Schalke 04! Die aktive Fanszene ist nicht nur für die lautstarke Unterstützung bei den Heimspielen bekannt, sondern sorgt auch bei den Partien in den gegnerischen Stadien für ein Spektakel. Für besondere Anlässe gibt es dabei auch spezielle Artikel – wie beispielsweise Schals oder Shirts.

Nun aber sind die Ultras ganz und gar nicht begeistert. Grund dafür sind einige Fans des FC Schalke 04, die die Artikel der UGE im Internet weiterverkaufen. Für diese Anhänger gibt es jetzt eine heftige Ansage der aktiven Fanszene.

Schalke 04: Ultras hauen wütend auf den Tisch

Fast in jedem Auswärtsspiel des FC Schalke 04 sorgen die Ultras für eine Gänsehaut-Atmosphäre. Sei es durch den Support oder durch Aktionen, die die aktive Fanszene für die mitgereisten Anhänger plant. Dabei dürfen auch Kleidung, Aufkleber oder Schals nicht fehlen, die die UGE extra für die Partie herstellt.

Allerdings finden sich diese Artikel immer wieder im Netz wieder. Fans verkaufen diese beliebten Elemente für brutal hohe Preise weiter. Die Ultras haben schon in der Hinrunde darauf hingewiesen. Jetzt ist die Geduld endgültig am Ende.

In letzter Zeit kommt es wieder vermehrt vor, dass Artikel von unserem Infostand auf Online-Portalen zu horrenden Preisen zu finden sind. Dies stellt ein absolutes No-Go dar! Hierdurch werden andere Schalker schlichtweg beschissen“, heißt es im aktuellen Kurvenblatt „Blauer Brief“ der Ultras.

„Lasst die Scheiße sein“

Anschließend gibt es deutliche Worte an die Fans des FC Schalke 04: „Die Artikel dienen der Finanzierung der Nordkurve Gelsenkirchen und niemand hat sich daran persönlich zu bereichern (…). Lasst die Scheiße sein!“

Tatsächlich ist es auf Plattformen wie Ebay und Kleinanzeigen häufig der Fall, dass beliebte Choreo-Elemente wie T-Shirts, Fahnen oder Schals direkt nach den Spielen im Netz weiterverkauft werden. Die Ultras sind alles andere als begeistert darüber.

„Für uns und viele andere Schalker sind die Choreo-Elemente wie verkaufte T-Shirts oder extra für diesen Zweck produzierte Fahnen ein Andenken. Ein Andenken an einen besonderen Tag, besondere Momente und einen besonderen Verein. Diese emotionale Verbundenheit nutzen gewisse Leute immer und immer wieder aus. Sie bieten diese Artikel im Internet an und bereichern sich mit massiv überzogenen Preisen persönlich“, so die Ultras. Ob die angesprochenen S04-Fans darauf hören werden?