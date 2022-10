FC Schalke 04: Talente im Aufschwung – machen sie es wie die Profis?

Die vergangene Saison war eine mehr als nur erfolgreiche Saison für die Profis des FC Schalke 04. Als Zweitligameister gelang den Königsblauen der direkte Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga.

Und auch die U23 des FC Schalke 04 ist aktuell auf einem sehr guten Weg, es den Profis gleichzumachen. In der Regionalliga West holen die königsblauen Talente einen Sieg nach dem anderen.

Schalke: Talente im Aufschwung

In den vergangenen Jahren kämpfte Schalkes U23 seit dem Wiederaufstieg immer gegen den Abstieg in der Regionalliga West. Besonders in der letzten Saison wurde es knapp. An dem Wochenende, an dem die Profis gegen den FC St. Pauli mit 3:2 gewannen und den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga klar machten, feierte die Reservemannschaft der Königsblauen den Klassenerhalt.

Dass die Mannschaft von Trainer Jakop Fimpel in dieser Spielzeit nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird, zeigten die ersten zehn Spiele. Am vergangenen Spieltag gab es einen starken 4:1-Sieg beim Wuppertaler SV.

Nach elf Spieltagen steht die U23 des FC Schalke 04 mit 19 Punkten auf einem sensationellen 3. Platz, hinter den Aufstiegsfavoriten und Tabellenführer Preußen Münster (23 Punkte) sowie SV Rödinghausen (22). Dabei hat S04 sogar eine Partie weniger als Rödinghausen.

S04: Gelingt der Aufstieg?

Die Begegnung gegen Preußen Münster vor rund zwei Wochen wurde aufgrund eines Gewitters abgebrochen. Besonders bitter: Schalke führte zu dem Zeitpunkt mit 1:0 gegen den Favoriten. Nun wird die Partie neu angesetzt und die Königsblauen verlieren nach Regularien des WDFV (Westdeutschen Fußballverbandes) die Führung.

Mehr S04-News: Enthüllt! Kramer-Nachfolger steht bereits in den Startlöchern

Das sollte aber das Fimpel-Team nicht so sehr interessieren. In der Regionalliga West ist die U23 die Mannschaft der Stunde und könnte für eine große Überraschung im Aufstiegskampf sorgen.

Weiter geht es für die U23 des FC Schalke 04 dann am kommenden Samstag (15. Oktober, 14 Uhr) gegen Rot-Weiß Ahlen. Dann soll der vierte Sieg in Folge eingefahren werden.