FC Schalke 04 geht leer aus! Währenddessen kassiert die Konkurrenz ordentlich ab

Eigentlich ist es von Vorteil für den FC Schalke 04 – aber beim Blick auf die Konkurrenz schaut der Klub sicherlich etwas neidisch.

Denn für die Weltmeisterschaft im kommenden Monat in Katar wird der FC Schalke 04 keine Kohle kassieren. Und das, obwohl mit Maya Yoshida ein japanischer Nationalspieler sicher dabei sein wird. Grund dafür ist eine FIFA-Regel. Währenddessen dürfen sich die Rivalen aus dem Ruhrpott freuen.

FC Schalke 04 geht leer aus!

In einem guten Monat geht die WM in Katar los. Vom 20. November bis zum 18. Dezember findet das Großturnier im Golfstaat statt. Jetzt hat die FIFA festgelegt, wie viel Geld die Klubs für die abgestellten Profis erhalten.

Insgesamt schüttet die FIFA bei der WM 215 Millionen Euro an die Vereine aus, deren Profis teilnehmen. Für jeden Tag, den ein Spieler bei der Vorbereitung und dem eigentlichen Turnier verbringt, gibt es 10.300 Euro. So viel Geld erhielten die Vereine auch 2018 vom Weltverband für die WM in Russland. 416 Vereine aus 63 Ländern profitierten davon.

Das DFB-Team beginnt seine Vorbereitung ab dem 14. November. Ein deutscher Nationalspieler wäre also bis zum letzten Spieltag der WM rund 35 Tage mit der Nationalmannschaft unterwegs. Dafür gäbe es auch 360.500 Euro. Doch es gibt auch eine Klausel von der FIFA, die Folgen für den FC Schalke 04 hat. Die Königsblauen kassieren nämlich nichts.

FC Schalke 04 blickt neidisch auf Konkurrenz

Die Spieler müssen die letzten beiden Jahre vor der WM bei ihrem jeweiligen Klub verbracht haben. Da Maya Yoshida, der mit Japan beim Turnier dabei sein wird, erst in diesem Sommer dazu gestoßen ist, wird S04 nichts von der FIFA erhalten.

Anders sieht es beim Erzrivalen Borussia Dortmund aus. Allein mit Mats Hummels, Julian Brandt, Mo Dahoud, Emre Can, Marco Reus und Youssoufa Moukoko gibt es sechs Kandidaten, die mit dem DFB-Team mitfliegen könnten. Zudem gibt es noch die Belgier Thomas Meunier, Thorgan Hazard, den Engländer Jude Bellingham, den Portugiesen Raphael Guerreiro und den US-Amerikaner Giovanni Reyna, die wohl alle sicher bei der WM dabei wären.

Beim VfL Bochum ist es mit Costa-Ricas Nationalspieler Cristian Gamboa der Fall. Lediglich S04 geht leer aus…