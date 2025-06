FC Schalke 04: Transfer aus dem Nichts – S04 angelt sich Shootingstar

Beim FC Schalke 04 laufen nicht nur die Planungen für die neue Zweitliga-Saison auf Hochtouren. Denn auch die zweite Mannschaft der Königsblauen möchte in der kommenden Spielzeit eine ruhigere Saison durchleben. Zuletzt kämpfte das Team von Jakob Fimpel bis zum Schluss um den Klassenerhalt.

Mit Jakob Sachse und Magnus Rösner hat die U23 des FC Schalke 04 bereits zwei neue Spieler an Land ziehen können. Jetzt folgte Neuzugang Nummer drei – damit setzt die Zweitvertretung der Knappen ein echtes Ausrufezeichen.

FC Schalke 04: U23 verstärkt sich mit Oberliga-Shootingstar

41 Torbeteiligungen in 32 Pflichtspielen – das ist die irre Statistik von U23-Neuzugang Nummer drei. Andri Buzolli war einer der stärksten Spieler in der abgelaufenen Oberliga-Saison. Auch dank ihm ist die Spielvereinigung Velbert in die Regionalliga West aufgestiegen.

Trotz des Aufstieges hat sich der 21-Jährige zu einem Wechsel entschlossen und letztlich haben die Knappen das Rennen gemacht. Der gebürtige Wuppertaler besticht vor allem durch sein Tempo, seiner Dynamik und seiner starken Technik.

„Andri bringt eine sehr gute Abschlusstechnik und hohes Tempo mit. Er ist in und um die Box effizient – findet Lösungen, bleibt ruhig vor dem Tor. Ein Spielertyp, der technisch sehr stark ist und eine gute Spielintelligenz und Übersicht hat“, beschreibt Knappenschmieden-Leiter Raffael Tonello den U23-Neuzugang.

Ruhigere Saison für Fimpel und Co.?

Mit Buzolli und Sachse hat die U23 bereits zwei offensive Neuzugänge verkündet, Rösner hingegen ist ein Innenverteidiger. Bei den drei Neuen wird es allerdings kaum bleiben. Denn auf der Abgangsseite stehen 15 Spieler, die die U23 des S04 schon verlassen haben. So werden im Laufe des Sommers noch einige Neuzugänge kommen müssen, um einen vollen Kader zu haben.

In der abgelaufenen Saison hat die U23 zwar oft Unterstützung aus der Lizenzmannschaft bekommen, doch auch Verletzungen waren immer wieder ein Thema. Um eine sorgenfreie Saison spielen zu können, brauchen Fimpel und Co. einen quantitativ und qualitativ starken Kader.