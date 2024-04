FC Schalke 04: Juwel vor Abflug – ausgerechnet ER könnte ihn abwerben

Wenn die Saison beim FC Schalke 04 zu Ende ist, wird es wohl einen kompletten Umbruch geben – mal wieder. Viele Spieler werden den Verein verlassen, einige Neuzugänge werden kommen. Aber besonders bitter könnte der Abgang eines Top-Talents sein.

Genauer gesagt geht es um Tristan Osmani. Das Juwel des FC Schalke 04 wird mit einem Klub aus Österreich in Verbindung gebracht. Dort hat jetzt ein ehemaliger S04-Coach übernommen. Wird er ihn von einem Wechsel überzeugen?

FC Schalke 04: Juwel vor Abflug

Schon seit einigen Jahren sorgt Tristan Osmani beim FC Schalke 04 für Aufsehen. Viele Anhänger, die den Youngster beobachten, fordern daher auch einen Profi-Vertrag für den 19-Jährigen. Der Österreicher ist aber heiß begehrt, kann den Verein schon im Sommer wieder verlassen.

Dabei könnte es auch in die Heimat gehen. Neben dem FC Red Bull Salzburg sollen auch Sassuolo Calcio und Benfica Lissabon an Osmani interessiert sein. Dass der Youngster den S04 verlässt, ist laut der „Bild“ schon so gut wie sicher. Dabei könnte der Revierklub den Offensivspieler langfristig binden. Möglich macht es eine Klausel. Sollte Osmani vor Saisonende sein Profidebüt in der zweiten Bundesliga oder alternativ dreimal im Profi-Kader stehen.

Dann wäre aufgrund einer Ausstiegsklausel eine Summe von 500.000 Euro fällig. Ansonsten kassiert S04 bei einem Wechsel nichts, bis auf die niedrige Ausbildungsentschädigung. Da der Klub sich derzeit im Abstiegskampf befindet und eher auf die Routiniers baut, sieht es nicht danach aus, als würde Cheftrainer Karel Geraerts den Youngster für eine Partie einsetzen.

Überzeugt ihn Onur Cinel von einem Wechsel?

Osmanis Vertrag beim FC Schalke 04 läuft im Sommer aus, er selbst soll Interesse an einem Transfer haben. Zu welchem Klub es gehen könnte, ist noch unklar. Aber Salzburg könnte hier die besten Karten haben. Bei den Königsblauen wurde er nämlich 2022 mit der U17 und dem damaligen Trainer Onur Cinel Meister.

Mittlerweile ist Cinel Trainer bei Red Bull Salzburg – jedenfalls bis zum Saisonende. Dann geht er wieder zurück zum FC Liefering – dem Farmteam des Konzerns. Der Ex-Coach könnte seinen ehemaligen Schützling von einem Wechsel überzeugen. Für Osmani würde es dann auch wieder in die Heimat gehen, wo er 2021 vor seinem Transfer zu S04 in der Jugend von Rapid Wien spielte.