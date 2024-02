Schalke 04: Noch immer keine Einigung – geht für S04 noch eine Tür auf?

Im Winter gab es zahlreiche Gerüchte zu Luca Marseiler. Der Stürmer von Viktoria Köln wurde bei so manchen Zweitliga-Klub gehandelt – unter anderem bei Schalke 04. Ein Wechsel zu Königsblau wurde allerdings nicht konkret. Wohl auch, weil sein Klub ihn im Winter nicht gehen lassen wollte und auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer schielt.

Sein Vertrag läuft am Ende der aktuellen Saison aus – im Sommer ist er also zum Nulltarif zu haben. Vor einigen Wochen hieß es, dass er sich bereits mit dem FC Nürnberg einig sei. Doch der Deal geriet ins Stocken – steigt Schalke 04 nun wieder in den Poker ein?

Schalke 04: Nürnberg-Wechsel von Marseiler auf Eis gelegt?

Mit 16 Torbeteiligungen in 25 Drittliga-Partien hat Marseiler sich auf das Radar von einigen Zweitliga-Klubs gespielt. Der FC Nürnberg schien sich seine Dienste im Winter zu sichern. Im Raum stand ein Wechsel für knapp 300.000 Euro – doch dieser ist auf den letzten Metern geplatzt. Beide Vereine konnten sich wohl nicht einigen.

In der Folge hieß es, dass Marseiler dann im Sommer ablösefrei zu den Franken wechseln soll. Doch seither ist es recht ruhig um den 27-Jährigen geworden. Es gibt wohl weiterhin keine Einigung ob eines möglichen Wechsels im Sommer.

So könnte es für Königsblau doch noch einmal interessant werden. Neben der sportlichen Perspektive wäre vor allem der finanzielle Aspekt für S04 hochinteressant. Dazu würde man einen flexiblen Offensiv-Akteur bekommen, der sowohl für Vorlagen als auch für Tore gut ist.

Auch KSC und Hertha an Marseiler dran?

Allerdings müsste S04 sich bei einer möglichen Verpflichtung ranhalten. Denn die Interessentenliste war schon im Winter lang – neben FCN und S04 sollen auch Karlsruhe und Berlin an Marseiler interessiert gewesen sein.

Angesichts seiner anhaltenden Formstärke dürfte sich das auch nicht ändern. Im neuen Jahr kommt der Viktoria-Angreifer bereits auf vier Torbeteiligungen. Und das, obwohl Köln derzeit in einer kleinen Krise steckt. So dürfte Marseiler auch in den kommenden Wochen für eine Reihe von Zweitliga-Klubs interessant sein.