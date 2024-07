FC Schalke 04 lässt Transferbombe platzen – jetzt ist endlich alles klar

Neuzugang Nummer zehn! Der FC Schalke 04 bleibt weiter fleißig und bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Nun haben Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga das nächste Puzzleteil komplettiert.

Sein Wechsel hat sich schon vor Wochen angedeutet, die Verhandlungen waren enorm zäh, doch nun ist alles unter Dach und Fach. Felipe Sanchez wechselt vom argentinischen Erstligisten Gimnasia y Esgrima La Plata zum FC Schalke 04. Das machte Königsblau am Dienstagvormittag (09. Juli) offiziell.

FC Schalke 04: Wechsel von argentinischem Supertalent perfekt

Sanchez war einer der absoluten Wunschspieler von Manga, er kennt den Akteur laut eigene Aussagen schon seit Jahren. Nun hat er ihn nach Europa zu S04 gelotst. Auf Schalke hat Sanchez einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Der 20-jährige Innenverteidiger zählt zu den größten Talenten seines Landes. Manga und Co. versprechen sich in Zukunft eine Menge von ihm.

„Mit Felipe Sanchez verpflichten wir einen talentierten Innenverteidiger, der trotz seines jungen Alters in Argentinien bereits über 40 Pflichtspiele absolviert hat“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots. „Er bringt neben seiner Zweikampfstärke ein gutes Stellungsspiel mit. Mit diesen Qualitäten und seiner Einstellung wird sich Felipe nach einer gewissen Eingewöhnungszeit gut in der neuen Liga zurechtfinden können“, ergänzte der Belgier.

Auch Sanchez selbst blickt seiner ersten Station im Ausland mit großer Vorfreude entgegen. „Ich freue mich, nun Spieler von Schalke 04 zu sein. Nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war die Entscheidung für mich sehr schnell klar. Der Verein mit seinen vielen Fans hat eine besondere Energie, die auch in Argentinien bekannt ist und zu der ich in den kommenden Jahren auf dem Platz beitragen möchte. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft hier im Trainingslager kennenzulernen“, so der Youngster.

S04 profitiert schon jetzt von Mangas Netzwerk

Bei seinem Amtsantritt betonte Manga bereits, dass er künftig weltweit für S04 auf Spielersuche gehen möchte. Der Scouting-Experte verfügt über ein enormes Netzwerk – er brachte etliche Scouts mit auf Schalke, um diesen Bereich sichtlich ach vorne zu bringen. Schon nach den ersten Wochen lässt festhalten: Diesen Worten lässt der neue S04-Kaderplaner Taten folgen.

Sanchez dürfte wohl nur der Anfang sein – in Zukunft werden wohl vermehrt Spieler nach Gelsenkirchen wechseln, von denen große Teile der S04-Fans noch nichts gehört haben. Zunächst werden sich die Knappen-Anhänger aber auf ihren neuen Argentinier freuen.