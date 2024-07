FC Schalke 04: Neuzugang plaudert Transfer-Detail aus – seine Worte lassen keine Zweifel

Sein Transfer kam wahrlich aus dem Nichts: Janik Bachmann wechselte ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock zum FC Schalke 04. Der 28-Jährige soll seine Erfahrung in die junge Truppe einbringen und vorangehen – obwohl er selbst erst kürzlich am Berger Feld aufgeschlagen ist.

Seine ersten Wochen lässt der Neuzugang nun im Gespräch mit seinem neuen Klub Revue passieren. Dann verriet er ein Detail zu seinen Verhandlungen mit dem FC Schalke 04 und unterstreicht seine Motivation für die kommende Saison.

FC Schalke 04: Bachmann war von Beginn an heiß auf Königsblau

Bachmann gehört zu den wenigen Spielern im Kader, die die zweite Liga bereits bestens kennt. 98 Zweitliga-Partien absolvierte er in seiner Karriere bisher, bei Königsblau werden weitere folgen. Für den Schritt zu S04 hat er sich ganz bewusst entschieden und andere Klubs außen vor gelassen, wie Bachmann erklärte.

„Überzeugen musste mich niemand. Als ich gehört habe, dass der FC Schalke 04 an mir interessiert ist, habe ich zu meinem Berater gesagt, dass ich diese Chance unbedingt wahrnehmen möchte“, so der Neu-Schalker. „Das habe ich Ben Manga auch in unserem ersten Telefonat erklärt. Ich kann mich noch genau an meine Worte erinnern. Ich habe gesagt, dass ich am liebsten sofort loslaufen möchte“, ergänzte der Routinier.

Mit Offerten anderer Verein habe er sich deswegen gar nicht groß befasst, erklärte Bachmann. „Der eine oder andere Verein hatte nach der vergangenen Saison Interesse an mir bekundet. Aber ich habe mich direkt auf Schalke festgelegt und mich daher mit keinen anderen Anfragen beschäftigt“, so der flexible Mittelfeldakteur.

Bachmann beschwört gute Saison

Diese Worte unterstreichen seine Lust auf das Abenteuer im Ruhrgebiet. Anhand seiner Aussagen und den ersten Eindrücken auf dem Platz lässt sich festhalten: Bachmann hat Bock auf S04! Dazu betonte der Neuzugang, dass sich das Team bereits nach wenigen Wochen gut zusammengefunden habe.

„Die Jungs sind top drauf, der Umgang ist sehr respektvoll. Und jeder Einzelne ist top motiviert. Das sind gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison“, so Bachmann. Der 28-Jährige kann es kaum erwarten, das erste Mal in einem Pflichtspiel für Königsblau aufzulaufen. „Als vor wenigen Tagen unser erstes Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig zeitgenau angesetzt wurde, ist die Vorfreude auf den Saisonstart noch einmal gestiegen. Samstagabends um 20.30 Uhr, eine ausverkaufte Veltins-Arena – etwas Schöneres kann es fast nicht geben“, stellte er klar.