FC Schalke 04 auf Trainersuche: Fünf interessante Kandidaten für Königsblau

Es ist mal wieder so weit: Der FC Schalke 04 ist erneut auf Trainersuche. Mindestens einmal pro Saison kommt der Moment, wo sich die Königsblauen von einem Trainer verabschieden und einen neuen suchen. So ist es jetzt wieder der Fall, nachdem der Klub die Trennung mit Kees van Wonderen verkündet hat.

Bis zum Saisonende wird der Niederländer noch auf der Bank sitzen, ehe ab der kommenden Spielzeit ein neuer Cheftrainer den FC Schalke 04 wieder erfolgreich machen soll. DER WESTEN hat sich jetzt schon mal auf dem Trainermarkt umgeschaut und fünf Kandidaten herausgesucht, die für den Zweitligisten interessant werden könnten.

FC Schalke 04: Wer wird neuer Trainer?

Kees van Wonderen muss im Sommer gehen. Der FC Schalke 04 hat die Trennung mit dem Niederländer verkündet. Jetzt wird also wieder ein neuer Trainer gesucht. Schon im Rahmen der Verkündung des van-Wonderen-Aus sprach S04-Boss Matthias Tillmann über dessen Nachfolger. Der Revierklub hat genaue Vorstellungen, wer künftig die Mannschaften führen soll.

Auch interessant: FC Schalke 04: Ultras mit Klartext-Ansage – „Absolutes No-Go!“

„Der neue Trainer soll eine erkennbare Handschrift mitbringen, die zur Spielphilosophie von Schalke 04 passt. In aller Kürze: Mit Ball wollen wir mutig und zielstrebig nach vorne spielen, gegen den Ball intensiv und emotional arbeiten – insbesondere in unserer VELTINS-Arena. Selbstverständlich spielen bei der Auswahl des Trainers Aspekte wie Teamführung ebenfalls eine wichtige Rolle“, sagt Tillmann.

Die Trainersuche der vergangenen Jahre lief nicht immer erfolgreich, weshalb es jetzt endlich so weit sein soll. Was S04 verhindern will: eine fette Ablöse und ein horrendes Gehalt. Das kann sich der klamme Traditionsverein nicht leisten. Einige Namen wurden schon mit Schalke in Verbindung gebracht, jetzt hat sich DER WESTEN umgeschaut, wer infrage kommen könnte.

Markus Anfang: Er war der Trainer des kommenden Gegners des FC Schalke und wurde nur ein Tag vor der Verkündung des van-Wonderen-Aus beim 1. FC Kaiserslautern rausgeschmissen. Ab Sommer könnte Anfang dann bei S04 übernehmen. Was für eine Verpflichtung spricht: Neu-Sportvorstand Frank Baumann kennt ihn noch aus Bremer Zeiten.

Tim Walter: Auch er kennt die zweite Liga bestens. Jahrelang war Walter Cheftrainer beim Hamburger SV, verpasste den Bundesliga-Aufstieg immer wieder knapp. Seit seiner Entlassung im November bei Hull City ist er ohne Job und stünde für eine klare Spielanlage mit offensivem Fußball. Das würde vielen Fans gefallen.

Onur Cinel: Elf Jahre lang war Cinel bei den Königsblauen unter Vertrag. Sowohl er als auch viele Fans hatten gedacht, dass er eines Tages Cheftrainer werden könnte. Allerdings bekam er von den Knappen keine Chance, weshalb er 2023 zum FC Liefering nach Österreich wechselte und dort Cheftrainer wurde. Mittlerweile ist er Co-Trainer bei RB Salzburg. Der Vertrag endet im Sommer. Dann könnte Cinel zurück nach Gelsenkirchen kommen und seinen Traum als S04-Trainer beginnen.

Urs Fischer: Innerhalb von fünf Jahren hat er ein Kunststück geschafft, wovon Schalke träumt: von der 2. Bundesliga in die Champions League. Mit Union Berlin ist Fischer aufgestiegen und spielte anschließend in der Königsklasse. Auf solche Momente hoffen viele S04-Fans. Der 59-Jährige kennt die zweite Liga ebenfalls bestens und ist bald seit zwei Jahren ohne Verein, nachdem sich die Berliner von ihm getrennt hatten. Nach dieser Auszeit wäre er wieder bereit, einen Trainerjob zu übernehmen. Vielleicht auf Schalke?

Mehr Nachrichten für dich:

Andre Breitenreiter: Fast zum selben Zeitpunkt wie Markus Anfang wurde auch der Ex-Schalke-Coach nur wenige Spieltage vor dem Saisonende entlassen. Hannover 96 war mit der Entwicklung und den negativen Ergebnissen der vergangenen Wochen nicht zufrieden. Auch er wäre jetzt zu haben und kennt den S04. 2016 musste er nach nur einer Saison wieder gehen. Für viele Fans war die Trennung nicht nachvollziehbar, weshalb sie sich jetzt über eine Rückkehr freuen würden. In der Zwischenzeit sammelte er neben der Station in Hannover auch noch beim FC Zürich, Hoffenheim und Huddersfield viel Erfahrung.