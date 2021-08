FC Schalke 04: Nach großer Kritik – Trainer Dimitrios Grammozis mit klarer Ansage

Trainer Dimitrios Grammozis musste nach dem Spiel FC Schalke 04 gegen Erzgebirge Aue viel Kritik einstecken.

Viele Fans des FC Schalke 04 konnten einige Entscheidungen des Coaches nicht nachvollziehen. Jetzt macht Grammozis eine klare Ansage.

FC Schalke 04: Grammozis bezieht klar Stellung zu Wechselkritik

Nach dem ernüchternden 1:1 musste sich Trainer Grammozis wegen einiger Entscheidungen Kritik von den Fans gefallen lassen. Im Mittelpunkt standen dabei die zwei Wechsel von Rodrigo Zalazar und Dominik Drexler. Auf der anschließenden Pressekonferenz begründete er die Wechsel damit, dass beide Spieler noch nicht bei 100 Prozent ihrer Fitness angelangt seien.

FC Schalke 04: Dimitrios bezieht klar Stellung zu den Vorwürfen der Fans. Foto: IMAGO / Ulrich Hufnagel

Während Zalazar nach 60 Minuten vom Platz durfte, zögerte der S04-Coach den Wechsel von Drexler bis kurz vorm Ende hinaus. Das stieß bei den Fans auf Unmut und war für viele ein Grund, warum ab der 60 Minute nicht mehr viel für den S04 ging.

Kurz vor dem Spiel gegen Jahn Regensburg am Samstag (13.30 Uhr) begründete der 43-Jährige seine Wechsel-Taktik auf der Pressekonferenz erneut: „Wenn man nicht gewinnt, dann ist man immer in der Kritik. Wenn wir gewonnen hätten, hätten alle gesagt Gott sei Dank, hat er ihn runtergenommen und er ist zum richtigen Punkt rausgegangen.“

Fc Schalke 04: Nach 60 Minuten war für Rodrigo Zalazar Schluss. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Und weiter: „Rodrigo hat auch gesagt, dass er nicht mehr so frisch war wie in den ersten Minuten. Dadurch, dass wir Blendi gebracht haben, ist Dominick eine Position nach vorne gerückt. Ich hatte die Hoffnung, dass er dadurch in diesen torgefährlichen Bereich kommt, wo er nochmal einen Abschluss finden kann.“ Danach betont Grammozis eines nochmal ganz klar: „Ich finde, dass der Wechsel sehr logisch war. Würde ich heute genauso machen, wie auch beim letzten Spiel.“

Jahn Regensburg gegen FC Schalke 04

Am Samstag geht es dann gegen Jahn Regensburg. Der Zweitligist ist für viele nach drei Spieltagen überraschend auf dem 1. Platz in der Tabelle mit neun Punkten.

---------------------

Noch mehr Neuigkeiten vom FC Schalke 04:

FC Schalke 04 mit nächstem Neuzugang! Schröder erfüllt Fans mit IHM einen lang gehegten Wunsch

FC Schalke 04: Wird dieser Ex-S04-Star nun fündig? Nächster Top-Klub klopft an

Schalke-Liebling Höwedes beim DFB: Wirbel um neuen Job des Ex-S04-Stars!

---------------------

Auch da hat Grammozis eine andere Sichtweise: „Ich bin nicht überrascht, dass Regensburg oben steht. Alle Teams, die jetzt oben stehen, spielen schon länger zusammen und sind eingespielt.“ Zu den eigenen Aussichten meint er: „Ich finde wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt gilt es das nicht nur über 60 Minuten, sondern 90 Minuten auf den Platz zu bringen.“

Mit Darko Churlinov hofft der S04-Trainer ebenfalls für noch mehr „Kreativität“ im Spiel nach vorne. In der Abwehr soll Ko Itakura den Pottklub noch verstärken.