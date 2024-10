Schalke 04: Berater lässt aufhorchen – sorgt Manga für eine dicke Trainer-Überraschung?

Auch nach zwei Wochen nach dem Aus von Karel Geraerts hat der FC Schalke 04 keinen neuen Trainer gefunden. In den vergangenen Wochen schwirrte so mancher Name rund um das Berger Feld. Unter anderem absolute Weltstars wie Raul oder Fernando Torres. Laut neuesten Medienberichten wird jedoch keiner der beiden Ex-Profis neuer S04-Coach.

Bis zum Anfang der Länderspielpause möchte der FC Schalke 04 jedoch seinen neuen Trainer präsentieren. Jetzt ist ein neuer Kandidat für die Geraerts-Nachfolge aufgetaucht. Diesen Namen dürften noch nicht allzu viele S04-Fans kennen.

FC Schalke 04: No-Name-Coach für Königsblau?

Ben Manga ist dafür bekannt, dass er Spieler holt, die noch keiner kennt. So zum Beispiel Steve Noode, den er aus Kamerun zu S04 lotste. Vor diesem Wechsel kannte wohl noch keiner den jungen Innenverteidiger. Macht Manga es auch bei seiner Trainersuche wie bei seinen Transfers und holt einen weitestgehend unbekannten Coach an das Berger Feld?

Laut „FT“ soll Claudio Cacapa ein Thema auf Schalke sein. Der 48-jährige Brasilianer war von 2013 bis 2015 Trainer der U15-Nationalmannschaft Brasiliens und war dann bis 2023 Co-Trainer bei Olympique Lyon – unter anderem unter Peter Bosz und Laurent Blanc.

Nach seiner Zeit in Frankreich übernahm er den brasilianischen Erstligisten Botafogo für vier Spiele als Interimstrainer. Von Juli 2023 bis Februar 2024 trainierte er RWD Molenbeek in der zweiten belgischen Liga. Neben Schalke sollen aber auch einige andere Vereine aus Spanien und Frankreich Claudio Caçapa im Visier haben.

Neuer Trainer kommt wohl erst nach dem Hertha-Spiel

„Die Idee für Claudio ist es, ein gutes Projekt zu finden, das seiner Spielphilosophie und seinen taktischen Bestrebungen gerecht wird. Schalke ist eine mögliche Option“, sagte der Berater von Cacapa, Nabil Hantout, über ein mögliches Engagement auf Schalke. Laut „WAZ“ und „Sky“ wird der 48-Jährige jedoch kein Trainer bei Königsblau.

Demnach würde es noch einige Tage dauern, bis Schalke seinen neuen Cheftrainer präsentieren wird. Vor dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin (Samstag, 05. Oktober, 20.30 Uhr) wird das wohl nichts. Zu Beginn der Länderspielpause soll der neue Mann dann seine Arbeit aufnehmen.