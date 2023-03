FC Schalke 04: Er kann es nicht lassen – Toni Kroos stichelt erneut gegen S04

„Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich selten gesehen habe. Dass die Leute nach einem Event auf Schalke glücklich nach Hause gegangen sind aus dem Stadion“, sagte Ex-Nationalspieler Toni Kroos nach einem Konzert in der Veltins-Arena des FC Schalke 04 vor einigen Monaten.

Mit diesen Aussagen sorgte er für Empörung bei den Fans des FC Schalke 04. Jetzt legte Kroos noch einen nach. Darüber dürften die S04-Anhänger ebenfalls nicht erfreut sein.

FC Schalke 04: Kroos legt gegen S04 nach

Acht Pflichtspiele in Folge ungeschlagen, den letzten Tabellenplatz in der Bundesliga abgegeben und wieder Hoffnung im Abstiegskampf: beim FC Schalke 04 läuft die Hinrunde bislang sehr positiv. Nicht viele Experten hätten damit gerechnet, dass die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis sich wieder so gut fängt und sich Chancen auf den Klassenerhalt machen kann.

Doch geht es nach Toni Kroos, dem Star von Real Madrid, wird sich S04 nicht mehr retten können und am Ende der Saison wieder den Gang in die 2. Bundesliga antreten. „Ich glaube, dass Stuttgart und Schalke absteigen. Das ist mein Gefühl“, sagte der ehemalige Nationalspieler in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“, den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix führt.

Kroos sieht S04 als Absteiger

Dennoch hat Kroos die aktuelle Ungeschlagen-Serie des FC Schalke 04 mitbekommen. „Das sah ja schon mal ganz anders aus.“ Neben den beiden Klubs sieht der Mittelfeldstar auch noch die TSG Hoffenheim als stark abstiegsgefährdet. „Auf die Frage, wer keinen Abstiegskampf kann, wäre mir als erstes Hoffenheim eingefallen, weil ich sie dort am wenigsten erwartet habe“, sagt Kroos über die TSG, die am vergangenen Spieltag den ersten Sieg nach 14 Spielen gegen Hertha (3:1) feiern konnte. „Wenn es bei Hoffenheim auf die letzten drei, vier Spiele zu geht und sie noch unten drinhängen, werden sie ein Problem kriegen.“

Ähnlich sieht es auch sein Bruder Felix, der Schalke, Stuttgart und auch noch Berlin zu den Abstiegskandidaten dazuzählt. „Wenn ich die Tabelle sehe, machen die Drei das unter sich aus. Auch von der Art und Weise, wie sie spielen.“

Wie die S04-Fans diese Aussagen der Kroos-Brüder wohl aufnehmen werden? Schon im vergangenen Jahr waren viele Anhänger wütend über Toni Kroos. Er stichelte gegen den S04 und sagte: „Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich selten gesehen habe“, höhnt er im Gespräch mit seinem Bruder Felix: „Dass die Leute nach einem Event auf Schalke glücklich nach Hause gegangen sind aus dem Stadion.“ Eine gemeine Anspielung des Weltmeisters von 2014 auf Misserfolge in der Bundesliga, die letztendlich zum Abstieg im vergangenen Jahr führten. Dort fing sich S04 allerdings. Auf Anhieb holte man die Zweitligameisterschaft – und feierte dabei auch ausgiebig zu Hause mit den eigenen Fans.