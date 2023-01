FC Schalke 04: Nach Lenz-Transfer – S04 nimmt nächsten Verteidiger in Visier

Die Defensive des FC Schalke 04 war in den ersten 17 Spielen in der Saison durchaus anfällig. Aufgrund ihrer 41 Gegentore stellen die Königsblauen derzeit die schlechteste Abwehr der Bundesliga.

Damit sich dies schon bald ändert, haben die Verantwortlichen des FC Schalke 04 mit Moritz Lenz und Jere Uronen schon zwei neue Defensivspieler verpflichtet. Schon bald könnte ein dritter kommen. Die Rede ist von Timo Baumgartl.

FC Schalke 04 mit Interesse an Timo Baumgartl

Wie „Sky“ berichtet, soll der FC Schalke nach Moritz Lenz noch einen weiteren Mann für ihre Abwehr verpflichten wollen. Die Rede ist von Timo Baumgartl. Der 26-Jährige spielt bei Union Berlin keine Rolle in dieser Saison, weshalb es zu nicht mal mehr für einen Platz auf der Ersatzbank reichte. Laut Florian Plettenberg „kann es sehr gut sein, dass Timo Baumgartl nochmal verliehen wird“. Da kämen die Königsblauen in Spiel.

Wechselt Timo Baumgartl zum FC Schalke? Foto: IMAGO / Matthias Koch

Dem Bericht zufolge sollen die Schalker zu den Klubs gehören, die immer noch nach einem Abwehrspieler suchen. Damit eine Leihe klappt, müssten allerdings mit Union Berlin und der PSV Eindhoven zwei Klubs zustimmen. Der Grund: Aktuell ist Baumgartl noch von den Niederländern an den Bundesligisten ausgeliehen.

FC Schalke 04: Konkurrenz für S04 im Werben um Baumgartl

Die Königsblauen sind allerdings nicht die einzigen, die ein Auge auf den erfahrenen Defensivmann geworfen haben. Dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge sollen auch noch Hertha BSC und Hoffenheim an Baumgartl interessiert sein. Ob sich Peter Knäbel und Co. in möglichen Gesprächen gegen die namenhafte Konkurrenz durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.

Mehr News:

Sollte Baumgartl in diesem Winter in Gelsenkirchen aufgeschlagen, wäre er bereits der sechste Neuzugang für die Rückrunde in der Bundesliga. Neben Moritz Lenz, der von Celtic Glasgow nach Schalke wechselt, könnte er dann für die zweite Saisonhälfte den anderen Part in der Innenverteidigung übernehmen und so Maya Yoshia sowie Hennig Matriciani auf die Bank verdrängen.