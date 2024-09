FC Schalke 04: Fans in heller Aufregung – plötzlich steht ER wieder auf dem Platz

Die Länderspielpause ist fast beendet und für den FC Schalke 04 geht es in der 2. Bundesliga bald wieder los. Nach dem schwachen Saisonstart wollen die Königsblauen die Wende einleiten. Doch es wird nicht einfach. Am Freitag (13. September, 18.30 Uhr) gastiert der S04 beim Karlsruher SC.

Zudem hat der FC Schalke 04 aktuell große Personalsorgen. Leistungsträger drohen gegen den KSC auszufallen. Immerhin gibt es aber auch eine positive Nachricht vom Trainingsplatz. Die S04-Fans schauen dabei genau hin.

FC Schalke 04: Kalas wieder auf dem Platz

Er wird schmerzlich vermisst – und wie! Ein Grund, wieso die Abwehr des FC Schalke 04 so gewaltig gewackelt und schon neun Gegentore in vier Spielen kassiert hat, könnte auch an dem Ausfall von Tomas Kalas liegen.

Der Innenverteidiger fehlte seit dem 5:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig. Eine Reizung der Patellasehne ließ nicht zu, dass der Tscheche zum Einsatz kommt. Mehrere Wochen musste der S04 nun schon ohne ihn auskommen. Am Montag (9. September) gab es dann gute Nachrichten: Kalas stand erstmals wieder auf dem Trainingsplatz und trainierte mit seinen Teamkollegen.

Die meisten Übungen machte der Abwehrboss mit, lediglich auf die letzte Einheit verzichtete Kalas. Die Hoffnung bei Trainer Karel Geraerts und den vielen S04-Anhängern ist jetzt groß, dass der 31-Jährige es gegen Karlsruhe schafft und in der Startelf steht. Allerdings wird es ein Rennen gegen die Zeit.

S04 mit großen Personalsorgen

Sollte das Spiel noch zu früh kommen, muss sich Geraerts eine andere Variante in der Abwehr überlegen. Schließlich geht es für den FC Schalke 04 gegen die torgefährlichste Zweitliga-Mannschaft des Jahres. Der Karlsruher SC erzielte im Kalenderjahr 2024 mit 46 Toren die meisten Tore aller Unterhaus-Klubs.

Aber mit Blick auf die Partie am Freitag gibt es noch einige andere Fragezeichen. Auch Paul Seguin, der Adduktorenbeschwerden hat, droht auszufallen. Ähnlich sieht es bei Moussa Sylla aus, der sich nach der Köln-Pleite eine Adduktorenzerrung zuzog. Beide Profis trainierten nur individuell. Ob es bis Freitag reichen wird? Ein sicherer Ausfall ist weiterhin Emil Hojlund mit Leistenproblemen. Zudem hat sich auch noch Paul Remmert verletzt und fällt lange aus.