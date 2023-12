FC Schalke 04: Transfer-Entscheidung gefallen? Spieler hat sich wohl entschieden

Beim FC Schalke 04 läuft es einfach nicht so, wie sich Verantwortliche und Fans das erhofft hatten. Aktuell dümpelt der Krisen-Klub auf dem Relegationsplatz (16 Rang) herum. Es muss sich also einiges bei den Gelsenkirchenern verbessern. Das betrifft in erster Linie natürlich die Leistung der Spieler.

Denn die war in der vergangenen Zeit alles andere als zufriedenstellend. Auch die Leistung von Timo Baumgartl ließ sehr zu wünschen übrig. Aktuell spielt der 27-Jährige beim FC Schalke 04 keine Rolle. Trennen sich die Wege jetzt im Winter?

+++FC Schalke 04: Dringender Handlungsbedarf auf Problem-Position! Kann dieser Shootingstar die Kaderbaustelle beheben?+++

FC Schalke 04: Baumgartl saß zuletzt nur auf der Bank

Dabei sah im Sommer alles ganz anders aus: Die Fans feierten den Baumgartl-Wechsel als einen echten Transfercoup. Der Innenverteidiger kam ablösefrei, hatte kurz vorher eine Krebs-Erkrankung überstanden. Er wurde prompt Stammspieler in Gelsenkirchen.

Ebenfalls interessant für dich: FC Schalke 04: Überraschender Anblick – plötzlich taucht S04-Trainer Geraerts HIER auf

Doch das änderte sich im Laufe der Saison. Baumgartl schmorte zuletzt auf der Bank. Andere Spieler bekamen den Vortritt. Eigentlich ein Zeichen für den Abwehrspieler, um den Verein im Winter zu verlassen, oder? In der Sky-Show „Transfer Update“ äußerte sich jetzt Transfer-Experte Florian Plettenberg zu der Thematik Baumgartl.

Keine Angebote für Baumgartl

Überraschung: Trotz allen Widrigkeiten soll der Ex-Union-Berlin-Spieler auch weiterhin bei Schalke spielen wollen! „Weil er Schalke geil findet. Er hat viel vor. Das lief jetzt alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Da ist zumindest mal seitens des Spielers nicht geplant, dass er im Winter die Königsblauen verlässt“, erklärte Plettenberg.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Außerdem soll es ohnehin keine guten Angebote für Baumgartl geben. Er wird also aller Voraussicht nach noch auf Schalke bleiben.