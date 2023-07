Einige Transfers hat der FC Schalke 04 in diesem Sommer bereits getätigt, weitere werden noch folgen. Ein Kandidat, dessen Name in den vergangenen Wochen immer wieder fiel, ist Tim Skarke. Der Flügelstürmer wurde für die vergangene Rückrunde in der Bundesliga von Union Berlin ausgeliehen.

Für den FC Schalke 04 ist er aber immer noch der absolute Wunschspieler und soll als Ersatz für Marius Bülter kommen. Mittlerweile ist Skarke wieder im Union-Training und überraschte dabei nicht nur die Mitspieler mit einem neuen Aussehen.

FC Schalke 04: Fans müssen gleich zweimal hinschauen

Neun Spiele hat er in der Rückrunde für den FC Schalke 04 absolviert, erzielte dabei einen Treffer. Aufgrund einer Fußprellung und einer Fleischwunde fiel er für mehrere Spiele aber aus. Nachdem seine Leihe endete, kehrte er zu Union Berlin zurück und nahm auch beim Trainingsauftakt jetzt statt.

Bei den Unionern will der 26-Jährige im zweiten Anlauf den Durchbruch schaffen und hat sich dafür sogar eine neue Kurzhaar-Kampffrisur gemacht. S04-Fans, die ihn weiterhin beobachten und hoffen, dass er als Bülter-Ersatz in der kommenden Saison mit dem Traditionsverein den Wiederaufstieg schafft, konnten zunächst nicht glauben, dass es sich dabei tatsächlich um Tim Skarke handelt.

„Äh, was? Ist das Skarke?“, fragt ein Anhänger der Königsblauen unglaubwürdig in den sozialen Medien. Ein Union-Fan wollte wissen, ob er seine Haarpracht in Gelsenkirchen vergessen hat oder „haben die eine Kopie zurückgeschickt?“

Verhandlungen ziehen sich

Auch wenn Skarke wieder bei Union Berlin im Training ist, wird er aller Voraussicht nach keine Chance auf einen Stammplatz haben. Skarke kann über beide Außenbahnen kommen. Doch im System von Union-Trainer Urs Fischer machen die Verteidiger diesen Job, weshalb er da nur die Joker-Rolle einnehmen wird. Beim FC Schalke 04 wäre er unter Cheftrainer Thomas Reis, der Skarke unbedingt haben will, gesetzt.

Allerdings gestalten sich die Verhandlungen zwischen Union und S04 schwierig. Mittlerweile soll auch der VfL Bochum in den Poker um Skarke eingestiegen sein. Für welchen Klub sich Skarke dann entscheiden wird, zeigt sich wohl schon bald.