FC Schalke 04: Alptraum scheint sich fortzusetzen – Reis schlägt vor Bundesliga-Auftakt Alarm

Sechs Testspiele, vier Unentschieden, zwei Niederlagen: Die Vorbereitung für den FC Schalke 04 verlief in der Hinsicht etwas unglücklich. Zwar zeigten die Königsblauen immer wieder ordentliche Leistungen, doch ohne einen einzigen Sieg in die zweite Saisonhälfte zu starten, ist schon bitter.

Die Probleme im Spiel der Knappen waren deutlich sichtbar. Vor dem Bundesliga-Auftakt des FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (21. Januar, 15.30 Uhr) schlägt Cheftrainer Thomas Reis Alarm.

FC Schalke 04 mit schlechtester Offensive der Bundesliga

Nur 13 Treffer in 15 Bundesliga-Partien: Der FC Schalke 04 hat die schlechteste Offensive in der gesamten Bundesliga. Dass die Behebung dieses großen Problems zu den Hauptaufgaben in der Vorbereitung gehörte, dürfte klar sein. Phasenweise war in den Testspielen auch eine Verbesserung erkennbar. Immerhin machte S04 in den sechs Spielen neun Tore, nur gegen Nürnberg und Bremen (je 0:1) blieb man ohne Torerfolg.

Vor allem nach der Generalprobe gegen Werder ärgerte sich Reis über die verpassten Gelegenheiten – insbesondere in Durchgang eins. „Wir hatten in der ersten Halbzeit vier, fünf gute Einschussmöglichkeiten“, so der Coach. „Wir haben uns vorgenommen, Balleroberungen zu erzielen, das hat alles gut geklappt, nur der Ertrag war nicht zufriedenstellend.“ Wie das in der Bundesliga auch schon häufig der Fall war, nutzte der Gegner gegen den FC Schalke 04 seine wenigen Chancen.

Weiterer Kritikpunkt des Übungsleiters: die mangelnde Chancenverwertung. „Wenn du dir die erste Halbzeit ansiehst, dann ist es einfach ärgerlich, dass du dich nicht mit dem Tor belohnst. Es gab die Möglichkeiten, drei Tore zu erzielen“, sagt Reis.

Kann S04 großes Problem beheben?

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das große Problem nicht. S04 hatte viele Chancen, nutzte diese nicht. „Ich habe Dinge gesehen, die gut waren, aber auch Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen“, sagt Reis, der mit seinem Team sehr gerne einen Sieg gegen Werder mitgenommen hätte, aber zugleich die Partie in Frankfurt im Blick hat.

Dort gastiert der FC Schalke 04 am kommenden Samstag, wenn die Bundesliga ihren Betrieb mit dem 16. Spieltag wieder aufnimmt. „Wichtig ist, dass wir aus den Sachen gegen Bremen lernen, um in Frankfurt erfolgreich zu sein“, sagt Reis.

Bei der Eintracht soll es dann in der Offensive mit den Torchancen besser klappen, als in der ersten Saisonhälfte und in der Vorbereitung.