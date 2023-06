Gute Nachricht für FC Schalke 04! S04-Star entscheidet sich für Verbleib

In der Aufstiegssaison war er einer der Helden beim FC Schalke 04, in der Fußball-Bundesliga allerdings war er einer der großen Enttäuschungen. Thomas Ouwejan war lange Zeit unglücklich und wollte auch in diesem Sommer den Verein verlassen.

Doch nun gibt es eine Kehrtwende und der FC Schalke 04 darf sich freuen. Ouwejan will bei den Königsblauen bleiben und wieder zur alten Form zurückfinden. Auch für Cheftrainer Thomas Reis ist das eine gute Nachricht.

Gute Nachricht für FC Schalke 04

Die Planungen beim FC Schalke 04 für die 2. Bundesliga sind im vollen Gange. Zahlreiche Spieler haben den Klub verlassen, Neuzugänge gibt es noch keine – dafür aber eine gute Nachricht aus dem eigenen Team: Thomas Ouwejan bleibt ein Schalker.

Lange Zeit sah es so aus, als würde der Niederländer in der kommenden Saison nicht mehr zum Team gehören. Der Linksverteidiger stand vor einem Abgang, hat sich aber jetzt anders entschieden, berichtet die „Sport Bild“. In der abgelaufenen Saison war Ouwejan einer der Enttäuschungen bei S04. Oft verletzt und immer hinter den Erwartungen geblieben.

Für die zweite Liga will er jetzt wieder zur Top-Form finden. Unter Cheftrainer Thomas Reis will Ouwejan wie in der Aufstiegssaison 2021/22 zu den absoluten Leistungsträgern gehören. Damals bereitete acht Tore vor und sorgte mit seinen scharf getretenen Ecken und Freistößen immer wieder für Gefahr im Strafraum.

Ouwejan will wieder Top-Fit werden

In der Sommerpause will der Abwehrspieler des FC Schalke 04 die Zeit nutzen, um wieder voll belastbar zu sein. Gemeinsam mit seinem Privat-Trainer Shai Margolin wird er Extra-Schichten einlegen.

Ob der Linksfuß wie vor zwei Jahren einer der absoluten Top-Spieler im Team werden kann, wird sich dann zeigen. Mit Henning Matriciani hätte er einen hartnäckigen Konkurrenten auf der Position. Das S04-Talent wurde von Reis in der abgelaufenen Spielzeit immer wieder als Linksverteidiger eingesetzt. Auf der Position konnte sich Matriciani mit aufopferungsvollen Spielen in die Herzen der Schalke-Fans spielen.