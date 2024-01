Paukenschlag um Ex-Schalke-Star Kehrer – er greift nach dem letzten Strohhalm

Neues Jahr und jetzt wird es richtig ernst. Die EM 2024 in Deutschland rückt immer näher – und zahlreiche DFB-Stars wollen im eigenen Land natürlich dabei sein. Das gilt selbstverständlich auch für Ex-Schalke-Star Thilo Kehrer (hier mehr zu ihm lesen).

Für den Außenverteidiger läuft es in der aktuellen Saison allerdings noch nicht. Seine Chancen unter Bundestrainer Julian Nagelsmann stehen schlecht. Deshalb greift der ehemalige Schalke-Profi nun nach dem letzten EM-Strohhalm.

Ex-Schalker vor Wechsel

In der bisherigen Saison hatte Kehrer viel Zeit, um auf der Bank nachzudenken. Für West Ham United, wo er seit 2022 spielt, absolvierte er gerade mal vier Premier-League-Einsätze über insgesamt nur 18 Minuten! Kehrer kommt in London einfach nicht zum Zug. Immerhin in der Europa League kam er in fünf von sechs Spielen zum Einsatz.

Dennoch sind die Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme im Sommer massiv gefährdet. Kehrer, im Winter 2022 noch Teil des WM-Kaders in Katar, nominierte Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann bisher nicht ein einziges Mal.

Auch deshalb muss das einstige Schalke-Juwel jetzt proaktiv einen Impuls setzen. Ein Wechsel im Winter wirkt wie der letzte Strohhalm, um Nagelsmann auf sich aufmerksam zu machen. Und dafür soll es zum AS Monaco gehen.

Kehrer im Anflug

Wie unter anderem „Sky“ und Transfer-Experte Fabrizio Romano berichten, soll jetzt alles schnell gehen. Demnach leiht Monaco den Verteidiger zunächst für die Dauer der Rückrunde aus. Kostenpunkt: 500.000 Euro.

In dem Deal soll zudem eine Kaufpflicht über elf Millionen Euro verankert sein. Diese greift, sobald einige Parameter erreicht werden. Kehrer soll noch am Donnerstag nach Monaco reisen, um mit dem Medizincheck alles zu finalisieren.

EM-Teilnahme von Ex-Schalker?

Von dem Wechsel erhofft er sich natürlich regelmäßige Spielzeit, sodass er sich für das große Sommer-Turnier in der Heimat empfehlen kann. Klar ist: So wie sich die Nationalmannschaft zuletzt präsentierte, muss Nagelsmann sich in der Verteidigung auch über andere Namen Gedanken machen.