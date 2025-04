FC Schalke 04 reibt sich schon die Hände – der FC Bayern ist der Grund

Der FC Schalke 04 ist nach wie vor auf jeden Cent angewiesen. Im kommenden Sommer werden mit Taylan Bulut und Moussa Sylla zwei Stars dem S04 eine dicke Millionen-Ablöse einbringen. Dazu könnte S04 auch von einem Erstliga-Transfer profitieren.

Denn der FC Bayern München hat laut mehreren Berichten ein Auge auf einen Ex-Star des FC Schalke 04 geworfen. Sollten der deutsche Rekordmeister bei dem ehemaligen Knappen tatsächlich Ernst machen, würde S04 mit abkassieren.

FC Schalke 04: Satte Einnahmen dank Bayern-Transfer?

Malick Thiaw hat in der Aufstiegssaison eine ganz wichtige Rolle gespielt, hat den Pottklub anschließend für knapp 8 Millionen Euro zur AC Mailand verlassen. Dort hat er sich stark weiterentwickelt. Und doch gehört er mittlerweile nicht nur mehr zum absoluten Stammkern der Rossoneri. Daher steht für den kommenden Sommer ein Wechsel im Raum.

Laut des italienischen Portals „tuttomercatoweb.com“ wolle der Ex-Schalker nach der laufenden Saison ein neues Kapitel aufschlagen und Mailand nach drei Jahren den Rücken kehren. Dabei wird vor allem der FC Bayern als möglicher Abnehmer genannt.

Laut „tuttomercatoweb.com“ sollen die Bayern aktiv auf einen Wechsel des Innenverteidigers drängen. Doch auch Bayer Leverkusen soll den Ex-Schalker weiterhin auf dem Zettel haben. Schon im letzten Sommer gab es Gerüchte rund um einen möglichen Wechsel Thiaws zur Werkself.

Millionenregen für Königsblau?

Für Schalke könnte dies hochinteressant werden: Es wird eine mögliche Ablöse von 30 bis 40 Millionen gehandelt. Bei seinem Wechsel von S04 zur AC Mailand hatte sich der Pottklub laut übereinstimmenden Medienberichten eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert. Sollte Thiaw in diesem Sommer also für 30 Millionen wechseln, würden drei Millionen auf das Konto der Schalker gehen.

Für Schalke wären das – neben den eigenen Verkäufen im Sommer – ganz wichtige Einnahmen. Königsblau steht einmal mehr vor einem XXL-Umbruch, wird einiges an Geld benötigen, um einen Kader zusammenzustellen, der in der nächsten Saison eine deutlich bessere Rolle spielen soll.