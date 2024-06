FC Schalke 04: Fans müssen genau hinsehen – plötzlich tauchen SIE im Training auf

Die Saisonvorbereitung des FC Schalke 04 geht endlich los – und startet direkt einmal mit einem echten Hingucker!

Am Mittwoch (26. Juni) fand das erste Training der Mannschaft von Trainer Karel Geraerts statt. Bei sommerlichen Temperaturen ließ es das Team zunächst etwas ruhiger angehen. Mit von der Partie waren jedoch auch einige Überraschungsgäste – mit ihnen hätten wohl die Wenigsten gerechnet!

FC Schalke 04: Fünf neue Talente beim Trainingsstart dabei

Mit Luca Podlech, Taylan Bulut, Vitalie Becker, Niklas Barthel und Max Grüger standen gleich fünf Nachwuchstalente aus der Schalker Knappenschmiede auf dem Rasen. Bei Podlech ist der Plan der S04-Verantwortlichen bereits klar. Der deutsche U19-Nationalspieler ist als dritter Torhüter eingeplant und soll vor allem in der U23 des FC Schalke 04 auf regelmäßige Einsätze kommen.

Bei allen Anderen ist die Zukunft jedoch noch nicht geklärt. Alle besitzen beim Revierklub Profiverträge, jedoch wurde von Schalker Seite aus noch nicht kommuniziert, wie die Verantwortlichen mit ihnen planen. Gut möglich, dass sie genau wie Podlech zunächst in der Schalker Reserve Spielpraxis sammeln dürfen.

Veränderungen in S04-Mannschaft

Dass es bei dieser Mannschaftskonstellation nicht lange bleiben wird, bestätigte unlängst S04-Coach Karel Geraerts: „Es werden Spieler kommen und gehen, aber das lässt sich im Fußball immer schwer abschätzen“, so der Belgier. Ob der Aufenthalt aller fünf Talente bei den Profis also von Dauer sein wird, ist fraglich.

Im Training waren aber auch einige Rückkehrer am Start. Mit Justin Heekeren, Sebastian Polter und Mehmet Can Aydin liefen gleich drei Spieler auf dem Berger Feld auf, die in der vergangenen Spielzeit ausgeliehen waren. Bei Polter zeichnet sich jedoch ein dauerhafter Abschied ab.