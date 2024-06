FC Schalke 04: Irres Angebot für S04-Fans – „Gab es noch nie“

Der Schalke-Tag ist für viele königsblaue Fans ein Highlight im Fußballjahr. Nun hat sich der Verein etwas Besonderes ausgedacht.

Neben der Möglichkeit, die Profis des FC Schalke 04 hautnah zu erleben und vielen weiteren Belustigungsangebote, hat der Klub auch ein irres Angebot für die königsblauen Anhänger.

FC Schalke 04: Hochzeit mitten auf dem Schalke-Tag

Denn wie der Verein nun über die eigenen Kanäle bekannt gab, haben Schalke-Fans die Chance, ihre eigene Hochzeit auf dem Schalke-Tag zu feiern. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsse man nur ein Formular ausfüllen, in dem man beispielsweise spezielle Wünsche zu seiner Traumhochzeit äußern darf. Mit etwas Glück findet dann die eigene Hochzeit am 21. Juli auf dem Schalker Vereinsgelände statt.

Auch interessant: FC Schalke 04: Keine Rückkehr! Bittere Entscheidung wohl gefallen

Lange sollten alle interessierten Fans jedoch nicht mehr mit ihrer Anmeldung warten. Denn der Teilnahmeschluss ist bereits am 25. Juni. Wer dann Glück hat, darf sich auf ein frohes Fest freuen, wie der S04 selbst ankündigt: „Wir arrangieren eine freue Trauung mit vielen Highlights und Überraschungen – Ihr müsst nur ,Ja‘ sagen.“

Weitere Attraktionen geplant

Neben der Hochzeit, die wohl ruhigen Gewissens als kurioseste Attraktion des Schalke-Tags bezeichnet werden darf, gibt es aber auch noch andere Aktionen. Neben einer Showbühne wird auch die Profimannschaft von Trainer Karel Geraerts vor Ort sein. Fans haben die Chance, sich zahlreiche Autogramme zu ergattern oder sogar in Wettbewerben gegen sie anzutreten.

Für jeden königsblauen Fan ist der Besuch des Schalke-Tags also fast schon ein Muss. Nur drei Tage später wartet aber schon das nächste Highlight. In Marl spielt der FC Schalke 04 am 24. Juli das traditionelle Vorbereitungsspiel gegen Twente Enschede.