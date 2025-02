FC Schalke 04: Verletzung wirbelt Pläne durcheinander – „So ist die Situation jetzt“

Beim FC Schalke 04 musste Cheftrainer Kees van Wonderen zuletzt umstellen. Moussa Sylla verletzte sich kurzfristig und wird den Knappen in den kommenden Wochen vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Glücklicherweise konnte der FC Schalke 04 in der Winter-Transferperiode einen Stürmer holen: Pape Meissa Ba. Der Angreifer stand gegen Köln (0:1) auch direkt in der Startelf, obwohl das so nicht geplant war. S04-Coach van Wonderen erklärt, dass er es gerne anders gehabt hätte.

FC Schalke 04: Van Wonderen hatte andere Ba-Pläne

Und schon stand er in der Startelf: Pape Meissa Ba feierte bei der 2:5-Pleite gegen Magdeburg in der Veltins-Arena sein Debüt für den FC Schalke 04 und musste gegen Köln eine Woche später von Beginn an ran. Eigentlich wollten die Königsblauen den Neuzugang erst langsam heranführen, bevor er in die Startelf musste. Die Verletzung von Moussa Sylla wirbelte die Pläne von Cheftrainer Kees van Wonderen durcheinander.

„Aufgrund der Verletzung von Sylla war Ba schneller als erwartet in der Startelf. Auf der einen Seite ist das gut, weil er sich jetzt schneller an unsere Spielweise eingewöhnen kann. Aber wir hätten es lieber gehabt, dass er noch ein bisschen Zeit bekommt, um sich das alles anzusehen. Jetzt geht es schneller. So ist die Situation jetzt“, erklärte der Niederländer vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag (16. Februar, 13.3o Uhr).

Und der Coach weiter: „Er gibt sein Bestes, ist offen zu lernen. Wir machen das Beste daraus. Gegen Köln hat er angefangen, gegen Karlsruhe steht er im Kader. Wir werden sehen, wie es dann am Sonntag wird.“ Van Wonderen will sich also nicht in die Karten spielen lassen. Muss Neuzugang Ba also wieder auf die Bank?

Ohne Ba in der Startelf?

Allzu viele Varianten für den Sturm hat van Wonderen allerdings nicht. Emil Hojlund ist nämlich weiterhin verletzt, weshalb davon auszugehen ist, dass Ba auch gegen Karlsruhe in der Startelf stehen wird. Mit Kenan Karaman soll er dann die Tore für den FC Schalke 04 erzielen. Der S04-Kapitän ist nach Sylla der treffsicherste Schalker im Team.

Eine andere Möglichkeit ist Top-Talent Zaid Amoussou-Tchibara. Der Youngster des FC Schalke 04 war im Trainingslager in der Türkei schon dabei, verletzte sich dann aber. Mittlerweile steht er wieder zur Verfügung.