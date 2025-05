FC Schalke 04 nimmt Abstiegsprofi ins Visier – DAS macht ihn so begehrt

Der FC Schalke 04 plant nach einer enttäuschenden Saison einen Umbau in der Defensive. Die Königsblauen kassierten in der abgelaufenen Spielzeit 62 Gegentore und stellen damit einen der schwächsten Defensivverbünde der Liga.

Zusätzlich warfen viele Beobachter den Schalkern mangelnde Mentalität vor. Viel zu oft agierte die Mannschaft ohne Gegenwehr und ließ sich abschießen. Mit einem gezielten Transfer könnte der FC Schalke 04 diese Schwachstellen angehen und gleichzeitig die notwendigen Führungsqualitäten in die Defensive bringen.

Defensive des FC Schalke 04 sorgt für Probleme

Laut einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ zeigt der FC Schalke 04 Interesse an Philipp Strompf vom SSV Ulm. Strompf beeindruckte in der vergangenen Saison mit einer Zweikampfquote von 73 Prozent und zählt zu den besten Verteidigern in der Liga.

Zudem wird er als Spieler mit starken Anführerqualitäten beschrieben. Für Schalke könnte dieser Spielertyp gleich mehrere Probleme lösen. Seine Fähigkeiten könnten der Defensive mehr Stabilität verleihen und zugleich die Mentalität im Team verbessern.

Philipp Strompf als Wunschspieler für Schalke

Philipp Strompf steht beim SSV Ulm noch bis 2026 unter Vertrag. Nach dem Abstieg seines Klubs in die dritte Liga scheint ein Verbleib des 27-Jährigen jedoch unwahrscheinlich. Ein Wechsel innerhalb der 2. Bundesliga ist wohl die wahrscheinlichste Option. Beim FC Schalke 04 steht Strompf offenbar auf dem Wunschzettel, eine konkrete Entwicklung hat sich bisher aber noch nicht ergeben.

Durch den Abstieg von Ulm könnte Strompf trotzdem zu einem günstigen Transferziel für Schalke werden. Dabei würden die Königsblauen nicht nur einen starken Abwehrspieler holen, sondern auch einen potenziellen Führungsspieler für die Zukunft gewinnen. Ob der FC Schalke bei dieser Personalie Nägel mit Köpfen macht, bleibt abzuwarten.

