Ex-Schalke-Liebling wendet Katastrophe ab – jetzt ist wohl alles klar

In seiner Zeit auf Schalke ist er durch einige Höhen und Tiefen gegangen. Von großen Champions-League-Nächten bis hin zum desaströsen Abstieg 2021 – Benjamin Stambouli war ganze fünf Jahre bei Königsblau und wurde im Laufe seiner Zeit immer mehr zum Fanliebling.

Der Franzose hat sich von Beginn an zu einhundert Prozent mit Schalke identifiziert. In schwierigen Phasen haben die Fans ihm das stets zugutegehalten. Zuletzt kam seine Karriere ordentlich ins Stocken – doch nun scheint der Franzose den Super-Gau abgewendet zu haben.

Ex-Schalker Stambouli findet neuen Klub

Nach seinem Schalke-Abgang hat der 34-Jährige drei Jahre in der Türkei bei Adana Demirspor verbracht, ehe es im Januar 2024 zurück in die Heimat zu Stade Reims ging. Dort sammelte er in der vergangenen Rückrunde sieben Einsätze. Über die Reservistenrolle kam er doch nicht hinaus.

Nach nur einem halben Jahr war bei Stade Reims jedoch wieder Schluss, seit Juli war Stambouli also vereinslos. In den vergangenen Woche wurde viel darüber spekuliert, wie es mit dem Ex-Schalker nun weitergeht, denn allzu viele Gerüchte um einen Wechsel gab es nicht.

Doch nun die große Wende: Laut „Fussball Transfers“ wird Stambouli demnächst beim FC Metz unterschreiben. Beim aktuellen Tabellenachten der zweiten französischen Liga soll er am Montag (09. September) bereits den Medizincheck absolviert haben und nun den Vertrag unterschreiben.

Mehrjähriger Vertrag für Stambouli

Somit kann der Ex-Schalker das vereinslose Kapitel wohl schon bald ad acta legen. Laut „Fussball Transfers“ wird der Defensiv-Akteur einen Zweijahres-Vertrag in Metz unterschreiben und ab sofort bei der Mission Wiederaufstieg helfen. Der FC Metz war in der vergangenen Saison abgestiegen.

Das Karriereende, das kurzzeitig im Raum stand, ist vorerst also kein Thema mehr. Offiziell ist der Wechsel noch nicht, das dürfte in Kürze jedoch bald folgen. In Metz wird er auf Ex-Schalke-Flirt Koffi Kouao treffen – der Rechtsverteidiger sollte im Januar zu Königsblau wechseln, doch ein Transfer platzte auf der Zielgeraden.