FC Schalke 04 schafft Stadion-Ritual ab – „Minuten vor Anpfiff intensiver gestalten“

Jedes Team hat vor einem Heimspiel in der eigenen Arena bestimmte Rituale, die es seit mehreren Jahren gibt. Auch beim FC Schalke 04. Neben dem Steigerlied sowie „Blau und Weiß wie lieb ich dich“ gibt es da dann noch die Mannschaftsaufstellung. Anschließend kommen kurz vor Anpfiff beide Teams auf den Rasen.

Bis zur vergangenen Rückrunde gab es beim FC Schalke 04 auch eine Einlaufmusik. „One Man’s Thunder“ wurde gespielt, als beide Teams in die Arena kamen. Doch die wurde dann zur Verwunderung vieler Fans plötzlich abgeschafft. Das hat einen guten Grund, wie der Revierklub gegenüber DER WESTEN erklärt.

FC Schalke 04: Keine Einlaufmusik mehr bei Heimspielen

Die Fans des FC Schalke 04 haben nicht erst seit der vergangenen Saison mit ihrem Support für Begeisterung gesorgt. Ob bei Heimspielen oder im 500 kilometerweit entfernten Berlin – die Anhänger feuerten die Königsblauen lautstark an. Vor allem zur Rückrunde der vergangenen Bundesliga-Saison sorgten die Fans in vielen Auswärtsspielen für regelrechte Invasionen.

Große Vorfreude gab es bei den Heimspielen. Schon weit vor Anpfiff gab es große Freude über die Partien. Dabei haben Verein und die Fans einige Rituale, bevor der Anstoß erfolgt. Wie etwa die Einlaufmusik. Von den Sons of Pythagoras wurde „One Man’s Thunder“ abgespielt und die Mannschaftsaufstellung wurde dabei präsentiert. Beim Revierklub gab es ab der Rückrunde aber dann eine Änderung.

Vielen Fans im Stadion ist es bereits aufgefallen. Was hat das für einen Grund? „Gemeinsam mit dem Sport haben wir in der vergangenen Rückrunde nach Möglichkeiten gesucht, die Minuten rund um den Anpfiff in der Veltins-Arena noch intensiver zu gestalten“, sagt Marc Siekmann, Direktor Kommunikation, gegenüber DER WESTEN.

„Wir gehen den Weg bis auf Weiteres so weiter“

Die Idee des FC Schalke 04 dabei war, dass die Fans die Mannschaft beim Betreten des Rasens mit den Gesängen im Empfang nehmen und „dadurch eine hohe Emotionalität entsteht. Das ist auch genauso aufgegangen, und wir gehen den Weg bis auf Weiteres so weiter. Auf diesem schauen wir uns selbstverständlich das Feedback unserer Fans an.“

Doch die Umstellung wird wohl noch etwas Zeit brauchen. Viele königsblaue Anhänger müssen sich noch daran gewöhnen. „Selten so einen unangenehmen Einlauf gesehen. Warum haben wir keine Einlaufmusik mehr?“ oder „Keine Einlaufmusik ist irgendwie komisch, oder? So richtig Stimmung kam nicht auf, fand ich“, heißt es von einigen Fans in den sozialen Medien.