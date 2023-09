FC Schalke 04 lässt wieder Punkte liegen – Fans drehen vor dem TV durch – „Kann so nicht weitergehen“

Und schon ist die Euphorie wieder verflogen. Am vergangenen Wochenende hatte der FC Schalke 04 mit dem Sieg gegen Magdeburg für einen emotionalen Höhepunkt gesorgt. Nach dem Gastauftritt gegen St. Pauli ist die Euphorie wieder verflogen.

Am Millerntor verfiel der FC Schalke 04 in den Zustand von vor der Länderspielpause. Zu passiv, zu viele Fehler zu ideenlos – gegen die Kiezkicker kam alles zusammen. Dementsprechend waren die Fans letztlich auch.

Hartel schießt FC Schalke 04 ab

Bereits die ersten 20 Minuten wurden für die S04-Anhänger zu einem Alptraum. Gleich mehrmals konnte Schalke erst auf der Linie klären – oder musste auf den Pfosten zählen (hier mehr dazu). Dann entschied der VAR auf Elfmeter. Diesen verwandelte Marcel Hartel sicher.

In der Folge kamen die Knappen durch Sebastian Polter überraschend zum Ausgleich. Bis das eigene Spiel etwas besser wurde, dauerte es allerdings bis nach der Pause. Dieses Mal war es jedoch St. Pauli, das erneut in Person von Hartel in die Druckphase des FC Schalke 04 traf. In der Nachspielzeit fälschte Tomas Kalas dann einen Schuss unhaltbar ins eigene Tor.

Fans komplett bedient

Schalke konnte sich dagegen nur bedingt wehren. Auch, weil der Bundesliga-Absteiger einfach keine Lösungen fand, um die Abwehr der Gastgeber zu überwinden. Der Auftritt sorgte bei den Fans für einigen Frust.

„Wir haben individuell wirklich gute Spieler… Es ist eine Frechheit was Reis mit dieser Qualität veranstaltet“, meckerte ein Fan auf Twitter. „Wir sind so schlecht“, resümierte ein anderer Anhänger nüchtern.

„Da ist seit Monaten einfach überhaupt keine Entwicklung erkennbar. Das kann so nicht weitergehen“, hieß es zudem und andere meinten angesichts der Leistung: „Fußball zum abGEwöhnen.“

FC Schalke 04 zurück im Krisenmodus

Damit verpasst der Ruhrpott-Klub einen riesigen Befreiungsschlag. Mit einem Sieg hätte man in der Tabelle einen kräftigen Satz nach oben gemacht. So klebt man weiter im Tabellenkeller fest und blickt einer unruhigen Woche entgegen.