Schalke – Ulm: Star-Schock! S04 erwischt es schon wieder

Nach dem furiosen 3:3-Unentschieden in Fürth, bei dem man erst in letzter Sekunden den Ausgleich erzielt hatte, möchte Königsblau im Spiel Schalke – Ulm nachlegen. Mit einem Sieg würde S04 einen ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen.

Vor dem Spiel Schalke – Ulm gibt es für den Revierklub jedoch einmal mehr bittere Nachrichten. Denn S04-Coach Kees van Wonderen muss erneut kurzfristig auf Stammspieler verzichten.

Schalke – Ulm: Königsblau muss kurzfristige Ausfälle beklagen

Auch das zieht sich wie ein Konstante durch die Saison. Immer wieder fehlen S04 recht kurzfristig wichtige Akteure, die entweder krank oder verletzt ausfallen. So ist es auch gegen die Spatzen aus Ulm – gleich drei Spieler, die zum Kern des Teams gehören, sind nicht mit von der Partie.

Wie der S04 kurz vor dem Spiel gegen die Ulmer bekannt gegeben hat, werden mit Taylan Bulut, Janik Bachmann und Mehmet Can Aydin gleich drei wichtige Akteure fehlen. Bachmann fehlt wegen einer Wadenprellung, Aydin ist krank und Bulut hat nach seiner Krankheit noch Trainngsrückstand.

So musste van Wonderen seine Startelf einmal mehr umbauen. Im Vergleich zum 3:3 in Fürth wechselt der Niederländer siebenmal – das ist eine Ansage! Heekeren, Kalas, Kaminski, Donkor, Younes, Barkok und Sylla kommen für Karius, Sanchez, Murkin, Bachmann, Aydin, Antwi-Adjei und Ba in die Startelf.

S04-Matchwinner zurück in der Startelf

Dabei lässt van Wonderen seinen Worten Taten folgen: Er greift in der Defensive durch, setzt erneut auf Erfahrung und bringt offensiv die drei Künstler Barkok, Younes und Sylla, die S04 nach ihren Einwechslungen das Unentschieden in Fürth gerettet haben, in die Anfangsformation.

Heekeren hingegen rotiert für den verletzten Karius rein und wird erneut die Nummer eins sein. Für den zuletzt schwachen Murkin kommt Donkor, der in Fürth nach seiner Einwechslung ebenfalls gute Ansätze zeigte, in die Startelf.