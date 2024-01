FC Schalke 04 macht nächsten Deal offiziell – „Das passt!“

Der FC Schalke 04 hat den nächsten Deal eingetütet! Wie die Königsblauen mitteilten, gibt es eine neue Partnerschaft zwischen dem Traditionsverein und der BKK24.

So wird die gesetzliche Krankenkasse mit dem FC Schalke 04 bis mindestens Juli 2026 kooperieren. Schon wenige Tage zuvor meldete der S04 einen neuen Sponsor: Die Leckerbock GmbH gehört ab sofort zu den Sponsoren der Königsblauen. Mit den Worten „Neuzugang auf Schalke“ verkündeten die Knappen am Donnerstagmorgen (11. Januar) die neue Partnerschaft mit dem Unternehmen aus Castrop-Rauxel (hier mehr dazu).

FC Schalke 04 macht nächsten Deal offiziell

„Ich freue mich sehr, die BKK24 herzlich auf Schalke willkommen zu heißen. Gesundheitsförderung und Prävention sind wichtige Bausteine für einen bewussten Lebensstil – so wie wir ihn am Berger Feld leben,“ betont Florian Dederichs, Direktor Vertrieb, Sponsoring & Service des FC Schalke 04.

Das Logo der BKK24 wird in Zukunft online, vor Ort und auf dem Videowürfel in der Veltins-Arena für die königsblauen Fans sichtbar sein. Die Zusammenarbeit geht sogar weit darüber hinaus.

Wie der Klubs schreibt, steht im Mittelpunkt das gemeinsame Engagement für Gesundheitsprävention. So sollen konkrete Angebote, wie etwa zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, nicht nur dem S04, sondern allen Partnern des Netzwerks neue Möglichkeiten bieten. Auch gemeinsame Präventionskampagnen für Kinder und Jugendliche sind in Planung. Ebenso soll demnächst ein BKK24-ServicePoint in unmittelbarer Nähe zur Veltins-Arena, direkt auf dem Stadiongelände, eröffnet werden.

„Das passt“

„Schalke 04 und BKK24: Das passt! Gemeinsam für die Gesundheit, mit gemeinsamen Werten, mit gemeinsamer Leidenschaft für starke Leistungen – das verbindet uns“, freut sich Jörg Nielaczny, Vorsitzender des Vorstands der BKK24: „Wir möchten mit top Angeboten überzeugen und wollen die Krankenkasse für alle Schalker werden.“

Während die Fans sich noch auf neue Spieler gedulden müssen, hat der Klub aber immerhin schon mal andere Deals eingetütet. Neue Sponsoren sind vor allem im Hinblick auf das Aus von Hülsta wichtig (hier mehr dazu).