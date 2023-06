Zur Rückrunde der vergangenen Saison gehörte er zum Profiteam des FC Schalke 04 und begeisterte in den ersten Spielen die königsblauen Anhänger. Die Rede ist von Soichiro Kozuki. Dann aber gab es eine bittere Verletzung, die ihn mehrere Monate außer Gefecht setzte.

Ein Comeback des jungen Japaners rückt immer näher. Die Fans des FC Schalke 04 können es schon kaum erwarten, den Flügelflitzer in der 2. Liga wieder spielen zu sehen.

FC Schalke 04: Comeback rückt näher

Ende Januar 2022 wechselte Soichiro Kozuki von der zweiten spanischen Liga zum 1. FC Düren in die Mittelrheinliga. Dort schoss der Japaner in elf Spielen fünf Tore und legte fünf weitere Treffer auf. Auch dank der zehn Torbeteiligungen Kozukis stieg der 1. FC Düren im vergangenen Sommer in die Regionalliga West auf. Der FC Schalke 04 bekam etwas von den guten Leistungen mit und verpflichtete ihn anschließend für die U23 der Knappen.

Kozuki blühte auch dort auf, durfte anschließend beim vergangenen Winter-Trainingslager mit der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis dabei sein. Dort präsentierte der 22-Jährige sich in bester Verfassung. Die Belohnung: ein Profivertrag. Wenig später folgte dann sogar das Debüt in der Bundesliga. Zwar gab es eine heftige 1:6-Niederlage gegen RB Leipzig, doch Kozuki erzielte dabei den ersten Profitreffer seiner noch jungen Karriere.

Es glich alles einem Märchen und setzte sich einige Spiele fort, ehe die bittere Meldung Mitte Februar kam: Kozuki zog sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Bitter für S04, denn der Japaner fiel für die restliche Rückrunde komplett aus. Erst zum Ende der Saison machte er wieder im Training mit. Nun rückt ein Comeback immer näher.

Kozuki bald wieder fit

Gemeinsam mit FC Schalke 04-Legende Mike Büskens arbeitet Kozuki schon wieder mit dem Ball. „Heute eine lockere Balleinheit mit Kozuki absolviert. Als Vorbereitung auf den Trainingsstart nach seiner Verletzung. Bald geht es wieder richtig los“, schreibt der ehemalige Profi auf Instagram und postete dazu noch ein Video vom Talent.

Die Hoffnung vieler S04-Fans ist, dass Kozuki in der 2. Liga genauso liefert wie zu Beginn der vergangenen Rückrunde, als er einer der besten Spieler bei den Königsblauen war. Schon in den ersten Testspielen wird sich dann zeigen, ob er seine Verletzung gut überstanden hat. Cheftrainer Thomas Reis wird sich ebenfalls freuen, eine weitere Alternative für die Flügel zu haben.