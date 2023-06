Nach dem bitteren Abstieg mit dem FC Schalke 04 hatte Henning Matriciani wenig Zeit zum Ausruhen. Der S04-Profi wurde nämlich zur U21-Europameisterschaft nominiert und will mit der deutschen Nationalmannschaft den Titel verteidigen.

Dort zeigt der Publikumsliebling des FC Schalke 04 solide Leistungen, kassierte jetzt aber einen mehr als nur bitteren Rückschlag. Dabei hätte der S04-Star zum gefeierten Star werden können.

FC Schalke 04: Matriciani am Boden zerstört

Beim FC Schalke 04 wurde Henning Matriciani in der vergangenen Saison immer mehr zum Fan-Liebling – trotz des Abstiegs. Der Youngster aus der Knappenschmiede konnte mit aufopferungsvollen Leistungen die Fan-Herzen für sich gewinnen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Direkt nach der Ankunft – Lasogga setzt erstes Ausrufezeichen

Kein Wunder also, dass er für die U21-Nationalmannschaft nominiert wurde. Bei der Europameisterschaft ist der S04-Star sogar unumstrittener Stammspieler. Im ersten Spiel gab es ein bitteres 1:1-Unentschieden gegen Israel. Matriciani überzeugte in der Innenverteidigung, wo er auch in der Bundesliga bei den Königsblauen oft aufgestellt wurde.

Am Sonntag (25. Juni) stand die zweite Partie gegen Tschechien an. Erneut stand der 23-Jährige in der Startelf und zeigte eine erneut gute Leistung. Allerdings gab es für die Deutschen nichts zu feiern.

Gruppen-Aus droht

Die Deutschen gerieten in der ersten Halbzeit in Rückstand, ehe Matriciani nach dem Seitenwechsel mit einem tollen Pass auf Angelo Stiller, der zum 1:1-Ausgleich traf, wieder für Hoffnung sorgte. Doch kurz vor dem Ende des Spiels war auch der Fan-Liebling des FC Schalke 04 machtlos.

Nach einer Ecke kam Tschechiens Vitik zum Abschluss, den Matriciani unhaltbar ins Tor abfälscht. Die deutsche U21 versuchte dann alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen, allerdings ohne Erfolg. Es blieb beim 2:1 für die Tschechen. Nun droht nämlich das Ausscheiden.

Mehr News für dich:

England ist mit sechs Punkten bereits im Viertelfinale und der dritte und letzte Gegner von Matriciani und Co. Ein Unentschieden wird nicht reichen, da Tschechien zwei Punkte mehr hat. Daher muss das DFB-Team gewinnen und hoffen, dass die Tschechen gleichzeitig gegen Israel verlieren. Ansonsten ist der Traum vom EM-Titel für den S04-Star leider beendet.