FC Schalke 04: Leihgabe erlebt Debakel – jetzt droht der nächste Horror

In der vergangenen Winter-Transferperiode gab es beim FC Schalke 04 vier Abgänge. Drei von diesen Spielern sind allerdings nur bis zum Saisonende verliehen worden, können also im kommenden Sommer wieder zu S04 zurückkehren.

Einer davon ist Sebastian Polter. Beim FC Schalke 04 bekam er kaum Spielzeit, wollte daher woanders hin. Bundesligist SV Darmstadt nahm den Angreifer unter Vertrag. Dort erlebte die Leihgabe jetzt ein Debakel. Es sieht nicht gut aus für Polter und Darmstadt.

FC Schalke 04: Leihgabe Polter erlebt Debakel

Mit dem FC Schalke 04 stieg Sebastian Polter in der vergangenen Spielzeit äußerst bitter ab. Erst am letzten Spieltag wurde entschieden, dass der Revierklub wieder in die 2. Bundesliga runtermuss. Nun droht dem Angreifer der nächste bittere Abstieg in seiner Karriere!

Die Saison 2023/24 hat Polter zwar bei den Schalkern begonnen, seit dem vergangenen Winter läuft er allerdings für den SV Darmstadt 98 in der Bundesliga auf. Die Hessen haben den 32-Jährigen ausgeliehen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Doch das wird immer schwieriger für die „Lilien“.

Am 24. Spieltag gab es eine heftige 0:6-Klatsche für die Darmstädter im eigenen Stadion gegen den FC Augsburg. Bereits nach 29 Minuten kassierte die Mannschaft von Torsten Lieberknecht fünf Tore. Augsburg schaltete einen Gang runter und erzielte erst spät den 6:0-Endstand.

Polter droht der nächste Horror

Darmstadt steht nach 24 Spielen mit 13 Punkten abgeschlagen auf den letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Der FSV Mainz 05 hat nur drei Zähler mehr, Köln steht mit 17 Punkten auf dem Relegationsplatz. Auf einen sicheren Rang, der den Klassenerhalt bedeutet, sind es fast schon uneinholbare zwölf Punkte! Für die Leihgabe des FC Schalke 04 und Darmstadt wird es eine brutale restliche Rückrunde.

Und die Gegner in den nächsten Spielen werden nicht grad einfacher. Am kommenden Samstag (9. März) gastiert Darmstadt bei RB Leipzig, danach ist der FC Bayern zu Gast. Kommt es richtig übel, wird der direkte Klassenerhalt schon bald nicht mehr möglich sein. Danach müssen Polter, der bislang noch nicht einnetzen konnte, und Co. auf den Relegationsplatz hoffen.