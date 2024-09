FC Schalke 04: Schallenberg von S04-Juwel begeistert – „Längst überfällig“

Dem FC Schalke 04 gelang am Samstag (28. September) bei Preußen Münster endlich der lang ersehnte Befreiungsschlag. Dank eines Doppelpacks von Moussa Sylla konnte die Mannschaft von Interminstrainer Jakob Fimpel endlich wieder jubeln.

Der 35-Jährige S04-Coach auf Zeit griff dabei in die Trickkiste und beorderte die beiden Talente Max Grüger und Taylan Bulut direkt in die Startelf des FC Schalke 04. Routinier Ron Schallenberg fand für ein Juwel nur lobende Worte!

FC Schalke 04: Schallenberg begeistert von Mittelfeldpartner Grüger

Der 25-Jährige zeigte sich kurz nach Spielabpfiff gegenüber „Sky“ begeistert von seinem neuen Partner Max Grüger im Schalker Mittelfeld: „Ich muss wirklich sagen, Max ist ein richtig geiler Junge. Es war lange überfällig, dass er jetzt mal zum Einsatz kam. Er hat es sehr sehr gut gemacht, die Abstimmung hat gut gepasst“, so Schallenberg.

Dass Grüger ausgerechnet in Münster sein Startelfdebüt für die Schalker Profis feiern konnte, ist kein Zufall. Denn unter dem neuen Interminscoach Jakob Fimpel spielte Grüger bereits in der Zweitvertetung von S04. Das Talent kannte also schon die Abläufe seines Trainers – was ihm einen entscheidenden Vorteil beschert haben dürfte.

Grüger auch gegen Berlin ein Startelfkandidat

Wie es für den neuen Mittelfeldpartner von Ron Schallenberg weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Solange die unter Karel Geraerts gesetzten Paul Seguin und Janik Bachmann verletzungsbedingt außen vor sind, erscheint ein weiterer Startelfeinsatz von Grüger im kommenden Spiel gegen Hertha BSC Berlin wahrscheinlich.

Sollten aber Seguin und Bachmann gegen den Klub aus der Hauptstadt wieder fit sein, dürfte es für das S04-Juwel schwer werden, seinen Platz zu halten. Sicher ist aber auch: Nach dem Auftritt in Münster muss sich Grüger keineswegs mehr verstecken. In die Herzen der Schalker Fans dürfte er sich jedenfalls schon jetzt gespielt haben.