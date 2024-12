FC Schalke 04: Hammer um S04-Youngster! Fans trauen ihren Augen kaum

Als er im Sommer nach Gelsenkirchen wechselte, wurde er nicht nur als absoluter Top-Transfer, sondern auch Kaderplaner Ben Manga für diesen vermeintlichen Coup gefeiert. Felipe Sanchez kam aus Argentinien, zählte dort zu den absoluten Top-Talenten der ersten Liga. Doch beim FC Schalke 04 läuft es noch überhaupt nicht.

Nachdem er unter Kees van Wonderen zunächst gesetzt war, ist er seit seiner Gelb-Roten Karte gegen Fürth (3:4) komplett außen vor. Jetzt gibt es rund um den jungen Innenverteidiger des FC Schalke 04 die nächste Aufregung.

FC Schalke 04: Sanchez und Wasinski bei der U23

Königsblau ist defensiv alles andere als stabil. Im Schnitt kassiert Schalke satte zwei Gegentore pro Spiel – egal, wer in der Defensive aufläuft. Doch van Wonderen scheint auf die alte Garde aus Tomas Kalas und Marcin Kaminski zu setzen. Beide standen auch bei der 0:3-Klatsche gegen Kaiserslautern in der Startelf, während Sanchez erneut auf der Bank saß.

Am Tag nach der Niederlage gegen die roten Teufel stand Sanchez dann bei der U23 von Jakob Fimpel im Spiel gegen Fortuna Köln in der Startelf – das sorgte bei den S04-Fans für Verwunderung. Denn bisher hatte man auf diesen Schritt verzichtet. Doch aktuell scheint Sanchez keine Chancen bei den Profis zu haben, sodass er bei der Zweitvertretung Einsatzzeit sammeln soll.

++ FC Schalke 04: Fans horchen auf – Tobias Mohr verkündet die Nachricht ++

„Einen Spieler, für den man im Sommer zwei Millionen Euro ausgegeben hat, in die U23 zu schicken, ist auch eine Ansage“, schreibt ein S04-Fan auf „X“. Doch auch er hat den Negativtrend der U23 nicht stoppen können. Das Spiel ging 0:1 verloren. Damit steckt die Fimpel-Elf weiterhin tief im Abstiegskampf.

Defensiv-Hoffnungen komplett außen vor

Der Argentinier verteidigte an der Seite von Martin Wasinski, der in den vergangenen Wochen bereits des Öfteren für die Zweitvertretung des S04 auflief. Die beiden kamen als große Abwehrtalente, haben in ihrer Heimat bereits etliche Erstligaspiele gesammelt. Doch auf Schalke fassen sie noch überhaupt nicht Fuß. Ex-Coach Karel Geraerts vertraute den beiden Innenverteidigern nicht vollkommen und auch van Wonderen scheint nicht wirklich überzeugt zu sein.

Weitere News:

Wasinski kam in der zweiten Liga zuletzt in Karlsruhe (0:2) zum Einsatz. Seither sitzt er entweder auf der Bank oder ist gar nicht erst im Kader. Bislang zahlen sich diese beiden Transfers noch überhaupt nicht aus. Vor allem von Sanchez wird man sich deutlich mehr erhofft haben. Schließlich hat man für den 20-Jährigen nicht wenig Geld bezahlt…