FC Schalke 04: „Ideallösung“ – schraubt S04 an diesem Sportdirektor-Coup?

Der FC Schalke 04 befindet sich in einer sportlich prekären Situation. Unmittelbar vor dem Spiel gegen Regensburg rangiert man auf dem vorletzten Tabellenplatz der zweiten Bundesliga. Was diese Platzierung am Saisonende bedeuten würde, kann sich wohl jeder Fan ausmalen – der Abstieg in Liga drei.

Ein Horrorszenario, das man beim FC Schalke 04 schleunigst verhindern will. Doch in der Chefetage hat man derzeit auch noch eine andere Sorgen: Nach der Freistellung von Marc Wilmots fehlt noch immer ein Sportdirektor. Youri Mulder übernahm zuletzt immerhin interimsweise. Ist man auf der Suche nach einem neuen Boss nun fündig geworden?

FC Schalke 04: U19-Trainer Elgert spricht sich für Ruhnert aus

Das Wort von Norbert Elgert dürfte auf Schalke viel Gewicht haben. Seit 1996 ist der 67-Jährige Cheftrainer der Schalker U19 – und hat dort zahlreiche Erfolge feiern können. Zu der aktuellen Sportdirektor-Situation des Vereins hat Elgert eine klare Meinung: „Als Sportvorstand oder Sportdirektor, zusammen mit Ben Manga, würde ich mir die Rückkehr von Oliver Ruhnert wünschen“.

Ruhnert arbeitete bereits von 2008 bis 2017 als Scout, Trainer und Leiter der Nachwuchsabteilung auf Schalke, kennt den Klub und auch Elgert also gut. Bei Union Berlin formte er als Geschäftsführer später aus einem Zweitligisten einen Champions-League-Teilnehmer. Mittlerweile arbeitet der Ex-Schalker nur noch als Scout in der Hauptstadt. Beim Revierklub würde ihm also mehr Verantwortung winken.

Ruhnert-Rückkehr bleibt wohl Elgert-Wunschdenken

Elgert führt abschließend aus: „Mit Oli würde ein positiver Ruck durch Schalke gehen, und ich halte ihn für die Ideallösung. Er hat bei uns und bei Union Berlin deutlich nachgewiesen, dass er zu den Besten seines Fachs in Deutschland gehört“.

Der Wunsch des Schalker U19-Trainers wird aber wohl nicht erhört werden. S04-Aufsichtsrats-Chef Axel Hefer hatte eine mögliche Rückkehr von Ruhnert erst vor wenigen Tagen dementiert. Die Suche nach einem neuen Sportdirektor geht also weiter.