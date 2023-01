FC Schalke 04: Zalazar überglücklich – S04-Star hat gleich doppelten Grund zur Freude

Wenn es einen Spieler im Kader des FC Schalke 04 gibt, den die Fans mehr als nur sehnlichst vermissen, dann ist das Rodrigo Zalazar. Der Mittelfeld-Star des Bundesliga-Aufsteigers sorgte in der Hinrunde, wenn er nicht verletzt war, immerhin für etwas Offensivgefahr. Umso bitterer war dann sein Ausfall.

Der Uruguayer zog sich einen Mittelfußbruch zu und arbeitet seitdem an seinem Comeback. Mit einer Rückkehr sieht es bei Zalazar gut aus, wie er selbst in einem Video in den sozialen Medien zeigte. Aber nicht nur das. Der Profi des FC Schalke 04 hat auch privat Grund zum Feiern.

FC Schalke 04: Zalazar überglücklich

Es ist zwar nur ein ganz kurzes Video, aber den Anhängern des FC Schalke 04 macht es große Hoffnung. Publikumsliebling Rodrigo Zalazar steht wieder auf dem Platz – zwar nicht mit der Mannschaft im Trainingslager in Belek, dafür aber in Gelsenkirchen auf dem Schalker Rasen.

Der Mittelfeldstar absolviert auf den Aufnahmen einige Laufeinheiten und ist auch das erste Mal seit seiner Verletzung wieder am Ball. Auf dem Programm standen vor allem Passübungen. „Welcome back“, schrieb der Klub zum Video. Zalazar kommentierte darunter mit dem Satz: „Back soon“, auf Deutsch übersetzt: „Bin bald zurück.“

Doch das ist noch lange nicht alles. Der 23-Jährige hat einen weiteren Grund zur Freude. Am Freitag (6. Januar 2023) ist Zalazar nämlich zum ersten Mal Papa geworden.

Zalazar im Babyglück

In den sozialen Medien postete er ein Foto mit den klitzekleinen Händen des Neugeborenen und seiner Verlobten Emily. Unter den Kommentaren gibt es zahlreiche Glückwunsche der Schalke-Fans, die sich für ihren Starspieler freuen.

Neben seinem Comeback wird sich der Uruguayer jetzt auch seiner kleinen Familie wohl etwas mehr widmen. Reichlich Motivation dürfte ihm das auch geben. Wann Zalazar jedoch seine Rückkehr in einem Spiel feiern wird, ist noch unklar. Am 21. Januar ist Pflichtspiel-Auftakt für S04 gegen Eintracht Frankfurt. Dann wollen die Königsblauen den Kampf um den Klassenerhalt mit einem Erfolgserlebnis beginnen. Ob mit Zalazar oder ohne, wird sich dann zeigen.