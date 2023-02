FC Schalke 04: Rührend! S04-Star Zalazar erfüllt jungem Fan Herzenswunsch

Immer wieder setzt sich der FC Schalke 04 für gemeinnützige Aktionen ein, die es beispielsweise hilfsbedürftigen Menschen ermöglichen sollen, sich ihre königsblauen Träume zu erfüllen.

Zuletzt ermöglichte der FC Schalke 04 so nun einem kleinen Fan ein ganz besonderes Treffen mit seinem Idol bei den Königsblauen. Die Geschichte hinter dem Aufeinandertreffen ist dabei rührend.

FC Schalke 04 erfüllt Fan Herzenswunsch

In der ersten Saisonhälfte hat sich S04-Star Rodrigo Zalazar einen Mittelfußbruch zugezogen, doch damit war er nicht alleine. Schalke-Fan Lukas aus Castrop-Rauxel ereilte zu einem ähnlichen Zeitpunkt das gleiche Schicksal wie dem Uruguayer – nun können beide wieder auf dem Platz stehen.

Der junge Anhänger der Königsblauen erlebte zum Anfang der Woche einen rührenden Besuch beim Training der Schalker, bei dem die vereinseigene Stiftung „Schalke hilft!“ dem Jungen ein Spielertrikot überreicht hat.

Der Hintergrund der Aktion: Lukas war beim Testspiel des abstiegsbedrohten Klubs gegen Werder Bremen vor einigen Wochen in der Veltins-Arena und bat um genau so ein Trikot. Nun hat der Verein ihm diesen Wunsch in Absprache mit seiner Oma Christa erfüllt.

FC Schalke 04: Zalazar trifft Fan

Das größte für den jungen Mann: Er durfte sein Idol Rodrigo Zalazar treffen. Laut der Vereinshomepage der Königsblauen hätten die beiden wieder Genesenen Arm in Arm über ihre Verletzungen und den Weg zurück auf den geliebten Fußballplatz gesprochen.

Die Organisation „Schalke hilft!“ dient dazu, „schnelle, unbürokratische und direkte Hilfe für Menschen aus Gelsenkirchen, dem Ruhrgebiet und den angrenzenden Regionen“ zu schaffen. In der Vergangenheit setzten sich die Königsblauen so beispielsweise auch gegen Antisemitismus ein oder ermöglichten wohltätigen Organisationen oder anderen Fans Besuche in der Heimspielstätte der Schalker.