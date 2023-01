FC Schalke 04: Team mit emotionaler Botschaft an Zalazar – „Schade, dass du nicht hier bist“

Während der FC Schalke 04 gerade im Trainingslager in Belek in der Türkei schwitzt, arbeitet Rodrigo Zalazar in Deutschland an seiner Rückkehr. Der Uruguayer verletzte sich in der Hinrunde schwer und fiel seitdem aus. Zum Rückrunden-Auftakt hofft der Mittelfeld-Star wieder dabei zu sein.

Vor einigen Tagen gab es für Zalazar etwas zu feiern. Grund genug, dass seine Teamkollegen ihm eine Botschaft mitteilten. Der Zauberfuß des FC Schalke 04 zeigte sich gerührt.

FC Schalke 04: Emotionale Botschaft an Zalazar

Kaum einen Spieler vermissen die Fans des FC Schalke 04 so sehr wie Rodrigo Zalazar. Der 23-Jährige sorgte immer wieder für Offensivgefahr, wenn er denn nicht verletzt war. Seit seinem Ausfall lief nicht mehr viel im Angriff der Königsblauen. Umso sehr hoffen die Anhänger auf eine schnelle Rückkehr ihres Lieblings.

Dafür arbeitet Zalazar gerade hart. Mittlerweile kann Schalkes Nummer 10 wieder mit dem Ball trainieren, für das Trainingslager hat es allerdings nicht mehr gereicht. Reichlich Motivation dürfte ihm dabei die Geburt seines Sohnes geben, der am Freitag (6. Januar) auf die Welt kam (Hier mehr dazu).

Dafür gab es aus dem Trainingslager jetzt eine Botschaft von seinen Teamkollegen. „Lieber Hermano, von uns allen nochmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines Sohnes. Liebe Grüße an Emily (Zalazars Freundin, Anm. d. Red.). Schade, dass du nicht hier bist, aber wir sehen uns bald wieder“, sagt S04-Kapitän Danny Latza in dem kurzen Video, in dem die ganze Mannschaft und das Trainer-Team zu sehen ist.

S04-Star Zalazar zeigt sich gerührt

In den Kommentaren bedankt sich Zalazars Freundin und auch der Uruguayer zeigt sich von der Aktion gerührt. Der Uruguayer postete das Video in seiner Instagram-Story.

Ein passendes Kleidungsstück hat sein Sohn auch schon. Zalazar veröffentlichte ein Foto, auf dem ein Baby-Trikot des FC Schalke 04 mit der Aufschrift „Papa“ und die Nummer 10 zu sehen ist.

Jetzt hoffen die Königsblauen und auch Zalazar, dass er schnell sein Comeback in einem Pflichtspiel feiern kann. Wann dies der Fall sein wird, ist allerdings noch unklar. Am 21. Januar ist Pflichtspiel-Auftakt für S04 gegen Eintracht Frankfurt. Dann wollen die Knappen den Kampf um den Klassenerhalt mit einem Erfolgserlebnis beginnen. Ob mit Zalazar oder ohne, wird sich dann zeigen.