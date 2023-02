FC Schalke 04: DIESE Personal-Entscheidung steht schon jetzt fest – Knäbel mit eindeutiger Aussage

Der FC Schalke 04 hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. Im Moment geht die Formkurve schließlich wieder nach oben. Dank dem 2:1-Heimsieg gegen Stuttgart sind es zum Relegationsplatz auch nur noch drei Punkte.

Somit sind alle Szenarien noch möglich: Klassenerhalt und Abstieg. Der S04-Vorstand steckt schon jetzt mitten in den Plänen und auch die Personalsituation ist intern sicherlich immer ein heiß diskutiertes Thema. Doch eine Personalie scheint unumstritten, egal wie der Weg für FC Schalke 04 weiter geht.

FC Schalke 04 plant mit IHM dauerhaft

Bei „Sky 90“ wurde der 22. Spieltag in der Bundesliga nochmal genau analysiert. Im Fokus standen dabei auch die beiden Pott-Mannschaften Borussia Dortmund und der FC Schalke 04. Zu Gast war S04-Sportvorstand Peter Knäbel. Zu Beginn bestätigte der 56-Jährige, dass Ex-Sportdirektor Rouven Schröder zu Liga-Konkurrent RB Leipzig wechseln wird (hier mehr Einzelheiten).

Danach war jedoch die Leistung der Königsblauen wieder Thema. Die Runde um Ex-Schalker Dennis Aogo, Experte Didi Hamann und Sport-Journalist Oliver Müller lobten die Entwicklung des Teams, seit Thomas Reis an der Seitenlinie übernommen hat. Dennoch wollte Moderator Patrick Wasserziehr wissen, wie die Pläne für die Zukunft aussehen. „Es ist die Verantwortung, die man als Vorstand hat, dass man beide Szenarien plant.“

Ob der Verein einen erneuten Abstieg in die 2. Liga verkraften würde, stellte Knäbel klar: „Ja! Ich denke, man kann es so zusammenfassen, dass wir gewappnet sind für den Fall, den wir natürlich auf alle Fälle verhindern wollen.“ Auf die Frage, ob bei einem Abstieg Thomas Reis weiterhin als Trainer an Bord wäre, wurde der S04-Chef noch deutlicher: „In der 2. Liga ist Thomas Reis auch unser Trainer – definitiv! In der 1. Liga sowieso und das natürlich am liebsten.“

Das Vertrauen in den S04-Coach scheint groß zu sein. Der Vertrag von Reis geht dem Vernehmen nach bis 2024 und scheint nach diesen Worten auch seine Gültigkeit noch in der 2. Liga zu behalten.