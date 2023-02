FC Schalke 04: Vor diesem Moment haben sich die S04-Fans gefürchtet – nun ist er eingetreten

Der Abgang von Rouven Schröder im Oktober 2022 versetzte viele Fans in Schockstarre. „Aus persönlichen Gründen“, hieß es damals vom Verein zu dem überraschenden Entschluss. Der Sportdirektor stieg im Ansehen bei den Anhängern des FC Schalke 04, nachdem er besonders in der 2. Liga eine kluge Transferpolitik fuhr.

Doch aus dem einstigen „Fanliebling“ wird nun ein erbitterter Rivale. Denn in den letzten Wochen wurde spekuliert, dass Schröder bald einen neuen Job bei einem direkten Liga-Konkurrenten annehmen könnte. Jetzt steht das Horrorszenario kurz bevor.

FC Schalke 04 lässt Schröder gehen

Offiziell läuft der Vertrag von Rouven Schröder noch bis 2024 beim FC Schalke 04. Für einen Wechsel müsste der neue Verein eine Ablöse springen lassen. Laut Informationen der „Sport Bild“ soll sich der Pottklub nun mit RB Leipzig auf eine Summe geeinigt haben. Das Angebot von 500.000 Euro habe der Verein für seinen Kaderplaner angenommen.

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen, denn laut dem Bericht tritt der 47-Jährige schon ab dem 1. März seine Dienste in Leipzig an. Zusammen mit seinem Kumpel und Geschäftsführer Max Eberl bildet Schröder dann die neue sportliche Leistung. Damit füllt der Ex-Schalker eine Lücke bei Leipzig, die seit Sommer 2021 offen war. Vorgänger war Markus Krösche, der inzwischen bei Eintracht Frankfurt die Kaderplanung in den Händen hält.

FC Schalke 04 und Rouven Schröder gehen endgültig getrennte Wege. Foto: IMAGO / RHR-Foto

DIESE Worte werden S04-Fans nicht vergessen

Eberl bekommt damit seinen absoluten Wunschkandidaten. Der FC Schalke 04 wird sich über den Geldsegen freuen. Im Interview bei „Sky 90“ bestätigte Peter Knäbel am Sonntagabend den Wechsel. „Wir haben ja im Moment als wichtigstes Ziel den Klassenerhalt. Da ist es immer gut, wenn man solche Fragen geklärt hat“, so der S04-Boss.

Den Fans wird der Wechsel wie ein Stich ins königsblaue Herz vorkommen. „Ich hätte nichts dagegen, wenn Schalke meine Lebensaufgabe wird“, sagte Rouven Schröder einst mal. Aus einer Lebensaufgabe wurden am Ende nur zwei Jahre.