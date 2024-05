Hammer um Schalke-Legende Raul? Jetzt lässt er selbst aufhorchen

Obwohl Raul Gonzalez Blanco, kurz Raul, nur zwei Jahre beim FC Schalke 04 gespielt hat, gilt er beim Revierklub als echte Legende. Mit den Königsblauen gewann er 2011 den DFB-Pokal und verzauberte auch abseits des Rasens alle Schalker Fans.

Inzwischen hat der 46-Jährige eine Trainerkarriere eingeschlagen und ist bereits seit fünf Jahren Coach bei Real Madrid. In der Vergangenheit hatten viele S04-Fans von einer Rückkehr des Spaniers zum Revierklub geträumt. Nun lässt der ehemalige Weltklassestürmer mit seinen Aussagen aufhorchen.

Zur spanischen Tageszeitung „Marca“ sagte Raul über seine derzeitige Situation: „Ich genieße den Alltag mit den Jungs sehr – ihnen zu helfen, sie zu sehen. Die tägliche Arbeit erfüllt mich hier. Es ist klar, dass die Gedanken an neue Herausforderungen da sind. Es gab Gespräche, Telefonate … Aber ich muss das entscheiden und fühlen“, so der Spanier über einen möglichen Tapetenwechsel. Nach einem langfristigen Bekenntnis zu Real Madrid klingt das jedenfalls nicht.

Trotz der öffentlichen Abschiedsgedanken ist der ehemalige Schalker keineswegs unzufrieden in der spanischen Hauptstadt: „Der Klub schätzt sehr, was ich leiste. Ich spüre die Rückendeckung, fühle mich gemocht und das ist die beste Grundlage, um Entscheidungen zu treffen“, macht Raul deutlich, der während seiner aktiven Fußballkarriere selbst für die Königlichen auflief.

Raul immer wieder mit Wechsel nach Deutschland in Verbindung gebracht

In der kommenden Saison dürfte man Raul also weiterhin auf der Trainerbank der zweiten Mannschaft der Madrilenen sehen. Was die langfristige Zukunft des 46-Jährigen bereithält, bleibt jedoch offen. Schon in der vergangenen Saison war der Spanier ein Thema beim spanischen Erstligisten FC Villareal gewesen.

Auch mit einem Engagement in Deutschland wird Raul immer wieder in Verbindung gebracht. Die „SportBild“ hatte sogar berichtet, dass sich der Trainer selbst diesen Wechsel sogar wünschen soll (hier mehr dazu). Fans den FC Schalke 04 dürfen also weiter träumen. Doch zuletzt verkündete Cheftrainer Karel Geraerts, dass er den Knappen erhalten bleibt. Solange der Belgier auf der Trainerbank sitzt, wird Raul also nicht zum S04 kommen.