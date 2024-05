FC Schalke 04: Bericht sorgt für Aufregung! Bahnt sich ein Raul-Hammer an?

Beim FC Schalke 04 wird Raúl auch zwölf Jahre nach seinem Abschied verehrt. Der Spanier prägte den Klub in seinen zwei Jahren am Berger Feld wie kaum ein anderer Akteur in einer so kurzen Zeit. Seit seinem Karriereende träumen viele S04-Fans davon, dass der 46-Jährige Trainer bei Königsblau wird.

In den letzten Monaten und Jahren wurde Raúl immer wieder mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht, doch der Spanier lehnte aufgrund seiner Perspektive und der Lage am Berger Feld ab. Nun könnte er jedoch nach Deutschland zurückkehren.

FC Schalke 04: Raúl möchte zurück nach Deutschland

Seine Zeit bei S04 blieb nicht nur den S04-Anhängern in guter Erinnerung. Auch der Ex-Schalke-Akteur schwärmte immer wieder von seinen Jahren in Deutschland. Die Bundesliga hat es Raúl definitiv angetan – so sehr, dass er sich wohl auch als Trainer eine Station in Deutschland vorstellen kann.

Als Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid träumt Raúl schon seit einigen Jahren von dem Cheftrainer-Posten bei den Königlichen. 2025 hört Carlo Ancelotti auf. Doch die Real-Bosse sehen dort in näherer Zukunft vorerst Ex-Madrilene Xabi Alonso, der für Ancelotti übernehmen soll.

Deshalb soll Raúl sich nach „Sport Bild“-Informationen umorientiert haben. Angeblich hat er den Verantwortlichen mitgeteilt, die Königlichen vorerst verlassen zu wollen und nach Deutschland zurückzukehren – dieses Mal als Trainer.

Bundesliga-Wechsel schon kurz bevor?

Schalke hat wohl nur eine Außenseiterchance auf Raúl. Denn zum einen hat sich S04-Coach Karel Geraerts gerade erst zum Verein bekannt, zum anderen wird der Spanier wohl eher einen Erstligisten favorisieren. 2021 war Eintracht Frankfurt schon an Raúl dran, doch er sagte ab – vor allem wegen der Hoffnung, Cheftrainer bei Real zu werden.

Wohin es Raúl am Ende zieht, ist noch offen. „Sky“ brachte den früheren Angreifer auch mit einem Engagement beim FC Bayern München in Verbindung. Allerdings soll das alles andere als konkret sein. Bei Frankfurt könnte es hingegen heißer werden, sofern man sich tatsächlich von Dino Toppmöller trennen sollte.