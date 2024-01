FC Schalke 04: Unbeliebte Diskussion neu entfacht – Geraerts zum Handeln gezwungen

Es war eine desaströse Leistung des FC Schalke 04 beim 1. FC Kaiserslautern. Die Königsblauen kassieren eine deutliche 1:4-Pleite auf dem Betzenberg und sind den Abstiegsplätzen wieder näher gekommen.

Dabei ist beim FC Schalke 04 wieder eine unbeliebte Diskussion neu entfacht worden. Ralf Fährmann hatte einen Anteil daran, dass S04 in Kaiserslautern unterging. Wie reagiert jetzt Cheftrainer Karel Geraerts?

FC Schalke 04: Unbeliebte Diskussion neu entfacht

Vier verschiedene Torhüter standen beim FC Schalke 04 in dieser Saison im Tor: Marius Müller, Justin Heekeren, Michael Langer und Ralf Fährmann. Letzterer hütet den Kasten der Königsblauen seit dem 10. Spieltag, da sich Müller schwer verletzte. So richtig überzeugen konnte Fährmann aber seitdem nicht.

Auch interessant: FC Schalke 04: Vernichtende Karaman-Kritik an S04-Team – „Den Ernst der Lage nicht erkannt“

19 Tore kassierte Fährmann, zeigte dabei auch mehrere Unsicherheiten und patzte auch oft. So etwa auch bei der 1:4-Niederlage in Kaiserslautern. Beim ersten Gegentreffer faustet er einen völlig harmlosen Freistoß direkt vor die Füße von Ache, der richtig stand und die Führung erzielte. Bei den weiteren Gegentoren war er machtlos.

Die Rufe nach einem Torwartwechsel bei den Gelsenkirchenern werden wieder laut. Jetzt hängt es an Karel Geraerts, eine Entscheidung zu fällen. Der Belgier gab noch zum Jahreswechsel Fährmann sein Vertrauen.

Wie entscheidet Geraerts?

„Ralf Fährmann ist die Nummer 1. Er hat es in den vergangenen Wochen gut gemacht. Es liegt jetzt an Marius und auch den anderen beiden Torhütern: Sie haben im Training die Chance mir zu zeigen, dass sie besser sind. Der Konkurrenzkampf wird jedem Einzelnen helfen, da sich die Jungs gegenseitig pushen“, legte sich Geraerts zu Beginn des Trainingslagers in Portugal fest. Ändert sich das jetzt beim FC Schalke 04 wieder?

Mehr Nachrichten für dich:

Denn Marius Müller ist nach seiner Verletzung wieder mittlerweile voll im Training und saß bei beiden Pflichtspielen in der Rückrunde auf der Bank. Falls Geraerts mit S04 nicht noch tiefer in der Tabelle abrutschen möchte, sollte der belgische Coach handeln. Fährmann ist derzeit nämlich alles andere als ein Rückhalt für das S04-Team.