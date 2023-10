FC Schalke 04: Nächste Torwart-Debatte? Ex-S04-Keeper haut auf den Tisch

Es ist ein andauerndes Problem beim FC Schalke 04: die Torwart-Debatte. In dieser Saison ist sie wohl heftiger als in den vergangenen Jahren zuvor. Anfangs bekam Marius Müller den Vortritt vor Ralf Fährmann. Doch dann verletzte sich der Stammkeeper, aber auch Fährmann war nicht fit.

Zuletzt standen zwei andere Torhüter im Kasten des FC Schalke 04. Michael Langer und Justin Heekeren. Es wird schon fleißig spekuliert, wer denn gegen Karlsruhe am Sonntag (22. Oktober, 13.30 Uhr) im Tor stehen wird. Fährmann ist wieder fit. Ex-Schalke-Torwart Holger Gehrke zeigt sich im Gespräch mit DER WESTEN genervt über die langjährige Debatte.

FC Schalke 04: Nächste Torwart-Debatte?

In kaum einem anderen Verein wird der Torhüter so oft ausgetauscht wie beim FC Schalke 04. Auch in dieser Saison ist das wieder der Fall. Marius Müller, Michael Langer und Justin Heekeren standen in den ersten neun Spieltagen im Tor. Drei Keeper in neun Spielen. Am Sonntag gegen den Karlsruher SC können es sogar vier werden. Ralf Fährmann meldet sich nach seinen Achillessehnenproblemen, die ihn mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt haben, wieder zurück und stünde bereit für seinen ersten Einsatz in dieser Saison.

Auch interessant: FC Schalke 04: Erste Sorgenfalten bei Geraerts – bleibt ihm gegen Karlsruhe keine andere Wahl?

Egal, welche Entscheidung Neu-Trainer Karel Geraerts trifft, die Torwart-Debatte wird auch weiterhin bleiben. „Das ist sehr auffällig, dass diese Torwart-Diskussionen in den letzten Jahren immer wieder da war. Viele Wechsel, keine richtige Ruhe: Das ist nicht gut. Das ist sehr unnötig. Marius Müller hatte einen guten Eindruck gemacht, tolle Ausstrahlung. Da passte alles“, sagt Ex-S04-Keeper Holger Gehrke gegenüber DER WESTEN.

Da gab es andere Entscheidungen, die seiner Meinung nach in der Vergangenheit überhaupt nicht gut waren. Wie etwa mit Alexander Schwolow in der vergangenen Saison. „Konnte ich nicht so viel mit anfangen. Da war bei S04 einige Jahre echt viel durcheinander. Im Moment ist auch nicht abzusehen, ob da endlich mal Ruhe einkehren wird“, so Gehrke weiter. Immer wieder wurde die Debatte von den Ex-Trainern neu gestartet.

Fährmann oder Heekeren gegen KSC im Tor

So eine nervige Torwart-Debatte kann sich aber auch auf die Mannschaft auswirken. Ständig ist ein anderer Torhüter im Kasten. „Wichtig ist, dass auf dieser unglaublich wichtigen Position endlich mal Ruhe und Konstanz einkehrt, weil sich das auch auf die gesamte Mannschaft aufstrahlt. Man braucht eine klare Nummer eins, der da hinten seinen Job macht. Das gibt dann der ganzen Truppe Vertrauen“, erklärt Gehrke, der von 1992 bis 1994 beim FC Schalke 04 unter Vertrag stand.

Mehr News für dich:

Am Sonntag wird sich dann zeigen, wem Neu-Trainer Geraerts ins Tor stellen wird. Spätestens wenn Marius Müller nach seiner langen Verletzungspause wieder da ist, wird die Diskussion von vorne losgehen.