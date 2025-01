Schalke 04 macht Nägel mit Köpfen – nächster Juwel-Coup perfekt

Das neue Jahr beginnt für Schalke 04 mit einer ganz wichtigen Nachricht! Der Pottklub hat nach der Verlängerung mit Youngster Max Grüger eine weitere Verlängerung bekannt gegeben. Ein weiteres Talent bleibt Königsblau erhalten.

Luca Podlech gehört seit Jahren zu den größten Torwarttalenten Deutschlands. Der junge Torhüter ist gebürtiger Gelsenkirchener, spielt seit Jahren für Schalke 04. Dies wird er wohl auch noch eine Weile tun, am Donnerstag (02. Januar) hat der Zweitligist die Verlängerung mit dem Youngster bekannt gegeben.

Schalke 04 verlängert mit Keeper-Talent Podlech

Diese Nachricht dürfte vielen Schalke-Fans gefallen. Podlech hat seinen auslaufenden Vertrag bei Königsblau bis 2028 verlängert. Auch in den kommenden Jahren wird er also am Berger Feld spielen. Langfristig könnte er die Nummer eins auf Schalke werden.

„Wir sehen bei Luca großes Entwicklungspotenzial, deshalb freuen wir uns über die langfristige Verlängerung. Luca ist zielstrebig, fleißig und identifiziert sich als Junge aus Gelsenkirchen total mit Schalke 04. Mit seinen zwei Metern hat er für einen Torhüter eine optimale Größe. Wir wollen ihn bei uns weiter ausbilden“, erklärte S04-Boss Youri Mulder.

Auch Podlech selbst ist sichtlich glücklich über das neue Arbeitspapier. „Wir haben meinen weiteren Weg klar besprochen. Ich will lernen und mich weiter verbessern“, so Luca Podlech. „Schalke 04 ist mein Verein. Ich war schon immer Fan, bin immer regelmäßig ins Stadion gegangen. Umso mehr freue ich mich, Teil des Clubs zu bleiben“, machte der 19-Jährige deutlich.

Podlech neue Nummer eins in der U23?

Die Perspektive für Podlech auf Schalke ist klar: Irgendwann soll er als Nummer eins zwischen den Pfosten der Profimannschaft stehen. Bis dahin soll er behutsam aufgebaut und entwickelt werden. Daher wird er ab sofort mehr Minuten in der U23 bekommen. Auch die Wintervorbereitung wird er bei der Mannschaft von Jakob Fimpel bestreiten.

Julius Paris, der bis vor wenigen Tage der Stammkeeper der U23 war, ist kürzlich zum MSV Duisburg gewechselt. Daher dürfte Podlech nun diesen Posten einnehmen. Mit Blick auf die Zukunft könnte er von diesem Schritt enorm profitieren.