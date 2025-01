Schalke 04: Nach dicker Hinrunden-Enttäuschung – Talent kriegt zweite Chance

Im Sommer hat Ben Manga gemeinsam mit seinem Team so manches vielversprechendes Talent nach Gelsenkirchen gelotst. Viele von ihren wurden als Perspektivspieler geholt, die sich in Ruhe entwickeln sollen, um Schalke 04 eines Tages sportlich und finanziell helfen zu können.

Eines dieser Talente ist auch Youngster Peter Remmert. Der junge Stürmer kam im vergangenen Sommer aus der Jugend des VfL Osnabrück zu Schalke 04. Bislang stellte er jedoch noch keine Option für die Profis dar. Ändert sich das nun?

Schalke 04: Remmert bekommt unter van Wonderen wohl neue Chance

Bei seiner Verpflichtung war schnell klar, dass Remmert wohl kaum direkt eine echte Alternative für die Lizenzspielermannschaft sein würde. „Wir sehen in ihm ein großes Entwicklungspotenzial und wollen ihn dabei unterstützen, dass er dieses noch besser abrufen kann“, erklärte Ex-Sportdirektor Marc Wilmots damals.

Seine Entwicklung schritt in der vergangenen Hinrunde jedoch nicht allzu rasant fort. Muskuläre Probleme und ein Außenbandriss setzten Remmert außer Gefecht. Vorrangig kam er daher in der U23 zum Einsatz. Dort sammelte er zwei Torbeteiligungen in zehn Partien.

Auf sein Profi-Debüt wartet Remmert jedoch noch immer. Der 19-Jährige stand sowohl beim Auswärtsspiel in Hamburg (2:2) als auch im Heimspiel gegen Kaiserslautern (0:3) im Kader von Kees van Wonderen. Doch zum Einsatz kam er nicht. Ob dieser Schritt in der Rückrunde folgt?

Remmert mit im Profi-Trainingslager

Fakt ist: Remmert ist mit dem van Wonderen-Team ins türkische Belek geflogen. Dort wird der S04 sich im neuntägigen Trainingslager auf die anstehende Rückrunde vorbereiten. Remmert ist wie schon im Sommer mit dabei und wird sich erneut zeigen können. Sein Potenzial ist zweifelsfrei groß, allerdings wird er in den kommenden Monaten einige Schritte machen müssen, um langfristig bei den Profis agieren zu dürfen.

Gemeinsam mit anderen Youngsters wie Aris Bayindir, der ebenfalls lange verletzt war, kann er nun bei van Wonderen und Co. vorspielen und sich für Einsätze bei den Profis empfehlen.