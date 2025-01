FC Schalke 04: Zweitliga-Hammer bahnt sich an – S04 schaut neidisch zu

26,5 Millionen Euro für Breel Embolo, 19 Millionen Euro für Nabil Bentaleb und 16 Millionen Euro für Sebastian Rudy: Das sind die drei Rekord-Transfers des FC Schalke 04, für die der Klub in dem Zeitraum zwischen 2016 und 2018 so hohe Ablösen zahlte. Summen, die es bei den Königsblauen in Zukunft wohl für eine lange Zeit nicht mehr geben wird.

Stattdessen backt der FC Schalke 04 kleinere Brötchen und zahlt sehr selten Millionenbeiträge für Neuzugänge. Umso erstaunter ist der Revierklub beim Anblick eines baldigen Zweitliga-Hammers. Ausgerechnet der 1. FC Nürnberg, mit dem S04 eine Fanfreundschaft hat, könnte auf dem Transfermarkt für einen Paukenschlag sorgen.

FC Schalke 04 schaut neidisch zur Konkurrenz

Wie viele andere Zweitliga-Vereine auch, wird sich der FC Schalke 04 ebenfalls im Winter verstärken. Absolute Top-Transfers wird es wahrscheinlich nicht geben. Wie denn auch, wenn man kein Geld hat? Der klamme Revierklub wird sich eher nach günstigeren Lösungen umschauen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Ex-Juwel blickt besorgt auf S04 – „Nicht schön“

Wenn man aber jetzt sieht, was der 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga plant, da werden dann auch die S04-Bosse Augen machen. Dort sorgt derzeit nämlich Mega-Juwel Stefanos Tzimas für mächtig Wirbel. Die Nürnberger haben nämlich einen absoluten Glücksgriff getätigt. Mit sieben Toren und zwei Vorlagen liefert der 18-Jährige richtig ab.

Der junge Grieche wurde von PAOK Thessaloiniki ausgeliehen und hat eine Kaufoption, die es in sich hat. 18 Millionen Euro müsste der FCN zahlen, um Tzimas unter Vertrag nehmen zu können. Für einen Zweitliga-Klub ist das eine unfassbare Summe. Und Nürnberg will ihn tatsächlich erst einmal an sich binden.

Nürnberg vor Hammer-Deal

Sollte der Monster-Transfer dann tatsächlich über die Bühne gehen, würde er den bisherigen Transferrekord der 2. Bundesliga mehr als verdoppeln. 2019/20 hatte der VfB Stuttgart acht Millionen Euro für Silas gezahlt. Doch die Nürnberger haben einen Plan mit Tzimas. Er soll bei einer festen Verpflichtung im Sommer weiterverkauft werden. 24 Millionen Euro sollen dann für den griechischen Stürmer rausspringen, da er zahlreiche Interessenten hat. Eine Ablösesumme für einen Spieler, von der der FC Schalke 04 nur träumen kann.

Mehr Nachrichten für dich:

Sollte der Plan der Nürnberger so aufgehen, könnte das eine spannende Sommer-Transferperiode bei den Franken werden. Je nachdem, wie viele Millionen bei einem Tzimas-Abgang rausspringen, könnte der FCN sich für die kommende Saison mächtig verstärken.

In Sachen Verstärkung haben auch die Schalke-Bosse einige Entscheidungen getroffen. Im Winter könnte es ziemlich wild werden. Hier mehr dazu.