FC Schalke 04: Churlinov weiter am Boden – wagt S04 jetzt die Rückholaktion?

Darko Churlinov und der FC Schalke 04 – es ist eine Liebesgeschichte, die noch nicht das ganz große Glück finden möchte. Nach dem Aufstieg 2021 musste er den Verein verlassen und wechselte nach England zum FC Burnley. Seither gibt es fast wöchentlich Gerüchte um eine mögliche Rückkehr zum S04.

Im Sommer nahm ein Comeback konkrete Formen an. Dann wurde der Nordmazedonier krank, lag sogar im Krankenhaus. Nun ist er wieder fit und spielt beim FC Burnley trotzdem überhaupt keine Rolle. Inwieweit sollte der FC Schalke 04 in dieser Lage das Risiko einer Churlinov-Verpflichtung eingehen?

FC Schalke 04: Churlinov bekommt bei Burnley keine Chance

Kaum ein Spieler kämpfte und spielte sich so tief in die Herzen der S04-Fans. Churlinov und Schalke – das passt einfach. Das wissen sowohl die Spieler als auch die Vereinsseite. Dennoch kam es bislang nicht zu einem Königsblauen Comeback für den 23-Jährigen. Das lag zum einen an der finanziellen Lage des S04 und zum anderen an der Krankheit von Churlinov.

Im Mai wurde der Flügelspieler mit einer Blutvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, mehrere Wochen lag er anschließend im Krankenhaus – zehn Tage davon auf der Intensivstation. Zwischenzeitlich war sogar von Lebensgefahr die Rede. Doch Churlinovs Genesung schritt schnell fort, nach vielen Wochen Reha ist der Ex-Schalker seit einigen Monaten nun wieder top fit.

Eine Chance bei Burnley bekommt er aber trotzdem nicht. Schon in der vergangenen Saison war Churlinov, auch wegen Verletzungen, größtenteils außen vor. In dieser Saison stand er noch nicht einmal im Kader. Burnley-Coach Vincent Kompany verzichtet komplett auf die Dienste des nordmazedonischen Spielers.

Churlinov-Wechsel birgt großes Risiko

Mit Blick auf die sportliche Situation von Churlinov ist ein Winter-Wechsel durchaus realistisch. Bei Burnley scheint er keine Chance zu bekommen und keine Perspektive zu haben. Eine Leihe wäre für alle Beteiligten der richtige Schritt – schlägt der S04 nun zu?

Ein Churlinov-Comeback inmitten der schwierigen Lage würde bei den Knappen-Fans wohl eine große Euphorie entfachen. Zudem sollen die S04-Bosse ohnehin auf der Suche nach einem dribbelstarken Offensiv-Akteur sein. Doch wie sehr kann Churlinov Königsblau nach diesem turbulenten Jahr helfen? Denn Fakt ist: Schalke braucht Neuzugänge, die sofort weiterhelfen.

Jemanden zu holen, der sein letzte Spiel auf Klub-Ebene im April absolviert, seither nur Kurzeinsätze bei der Nationalmannschaft bekommen hat und im Sommer eine schwere Krankheit überwinden musste, wäre da vielleicht nicht ganz der richtige Schritt.

Auf der anderen Seite würde man mit Churlinov einen Aufstiegshelden holen, der S04 bereits bestens kennt. Der Offensiv-Akteur kennt noch einige Spieler, bräuchte keine lange Eingewöhnungszeit. Doch kann er Schalke noch so weiterhelfen, wie er es zum Ende der Aufstiegssaison getan hat?