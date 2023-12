FC Schalke 04: Bosse sprechen Machtwort! Wechselverbot für S04-Star

Die Winter-Transferperiode rückt immer näher! Einerseits möchte sich der FC Schalke 04 verstärken und für die Rückrunde der 2. Bundesliga mit neuen Spielern wieder angreifen. Denn im Kader der Königsblauen gibt es zu viele Akteure, die auf ganzer Linie enttäuscht haben.

So sollen die Verantwortlichen des FC Schalke 04 schon einen klaren Plan für den Winter haben. Neben Neuzugängen wird es auch Abgänge geben. Lediglich ein S04-Profi muss sich keine Sorgen machen. Die Bosse erteilten ihm sogar ein Wechselverbot.

FC Schalke 04: Bosse sprechen Machtwort!

Wenn am 1. Januar 2024 das Transferfenster öffnet, wird beim FC Schalke 04 wieder viel los sein. In einem offenen Brief kündigten die S04-Bosse an, dass der Traditionsverein dann aktiv wird. „Beim Blick auf mögliche Kader-Veränderungen werden wir entschlossen handeln“, hieß es in der Mitteilung. Königsblau wird – neben Neuverpflichtungen – auch aussortieren. Bedeutet: Die Spieler, die nicht geliefert haben, werden den S04 wohl verlassen.

Auch interessant: Schalke – Fürth: Chaos droht – Fans brauchen starke Nerven

Im Kader von Cheftrainer Karel Geraerts gibt es aber auch einen Star, der überzeugen konnte: Kenan Karaman. Der 29-jährige Offensivspieler erzielte in elf Spielen fünf Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Neben den Scorern konnte Karaman auch durch kämpferische Leistungen die Bosse auf seiner Seite bringen.

Karaman machte auch auf sich aufmerksam. Es gab Gerüchte über einen möglichen Wechsel im Winter. Doch die Verantwortlichen schieben dem Top-Knipser ein Wechsel-Riegel vor, berichtet die „Bild“. Und das, obwohl ein Markt für ihn durchaus vorhanden wäre. Die Knappen hätten für ihn also schon im Winter womöglich eine Millionensumme kassieren können.

Karaman legt Fokus auf S04

Im Bericht heißt es zudem, dass Karaman über eine mögliche Zukunft schon Drähte in die amerikanische MLS gelegt hat. Einen Abgang vom FC Schalke 04 im Winter forciert der Türke, der noch einen Vertrag bis 2025 bei den Gelsenkirchenern hat, aber nicht. Karaman möchte sich voll und ganz auf S04 konzentrieren und den Abstieg in die 3. Liga verhindern.

Mehr Nachrichten für dich:

Das wird auch die Schalker Anhänger erleichtern, die schon große Sorgen hatten, dass ausgerechnet der beste Spieler im Kader den Verein verlassen würde. Schon in der Rückrunde der vergangenen Bundesliga-Saison blühte Karaman immer mehr auf. Jetzt ist er aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.