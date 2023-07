Das Kapitel FC Schalke 04 ist für Rodrigo Zalazar nach nur zwei Spielzeiten schon wieder vorbei. Nach dem Abstieg wollte der Südamerikaner nicht erneut in der zweiten Liga kicken und entschied sich so für einen Wechsel zum FC Braga. Trotz der großen Verbundenheit zwischen Spieler und Klub endet die gemeinsame Zeit jedoch etwas unschön.

Denn die Fans sind mit dem Ablauf des Transfers und den Nebengeräuschen nicht wirklich glücklich. Auch die Abschiedsworte, die Zalazar in seinem Statement gewählt hat, enttäuschen einige Anhänger des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: „War eine Ehre, die Farben zu verteidigen“

Das Hin und Her um Zalazar hat nun endlich ein Ende gefunden. Am Freitag (14. Juli) wurde sein Wechsel zum FC Braga offiziell verkündet. Damit verlässt ein absoluter Publikumsliebling den Verein. Nach einem Wechsel meldete sich Zalazar per Instagram noch einmal zu Wort.

„Es fällt mir schwer, das zu schreiben, aber es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Abschied von dem, was in den letzten zwei Jahren mein Zuhause war“, so Zalazar. „Ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die mich vom ersten Tag an willkommen geheißen haben. Die Mannschaft, der Trainer, das Personal rund um die Mannschaft und jede Person, die für den Verein arbeitet“, bedankte sich der Uruguayer.

„Ich habe eure Liebe und Unterstützung zu jeder Zeit wirklich gespürt. Es war mir eine Ehre, mit Euch im Rücken für Schalke zu spielen und vor allem die Farben zu verteidigen. Ihr seid unglaublich“, erklärte der 23-Jährige.

Fans enttäuscht von Zalazar

Der Abgang von Zalazar schmerzt dem S04 sportlich enorm. Doch die Knappen-Fans sind wegen eines anderen Aspektes viel enttäuschter: die Art des Abgangs. Viele Anhänger beschwerten sich ob der vermeintlichen Krankheit des Uruguayers. Bis Mittwoch hieß es, dass seine Blutwerte so schlecht seien, dass er nicht ins Trainingslager reisen könne – am Freitag absolvierte er dann den Medizincheck einwandfrei bei Braga.

Dazu stößt der Ex-Schalker mit seinem Statement auch auf viel Enttäuschung der S04-Fans. „Diese Zeilen hat er wahrscheinlich nicht einmal selbst geschrieben“, „Nach den zwei Jahren solche Floskeln und leere Worte, das ist hart“ oder „Bei den Worten merkt man, dass er wohl doch nur einer von vielen war“ schrieben Fans zu dem Abschiedspost von Zalazar.

Weitere News:

Die Liebesgeschichte zwischen S04 und Zalazar geht also mit einem bitteren Beigeschmack zu Ende. Dennoch dürfte bei den meisten Fans die Dankbarkeit überwiegen. Denn mit seinem Aufstiegstor zum 3:2 gegen den FC St.Pauli hat er vielen Anhängern wohl einen Moment fürs Leben beschert.